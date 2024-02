Čínský horoskop 2024: Co nás čeká v roce dřevěného draka? Bude to jízda!

Opakuje se jen jednou za 60 let a přináší silné energie. Byla by škoda síly Draka nevyužít ve svůj prospěch. Když se nám to povede, čeká nás šťastný a úspěšný rok, i když možná malinko divoký. Jak na to, prozradil pro týdeník Blesk pro ženy odborník na čínská učení Jiří Černák.

BLÍŽ K CÍLI

„Kdybychom to přirovnali k životnímu cyklu, energie Draka odpovídají našemu dětství mezi čtvrtým a sedmým rokem. Je to období, kdy se rozvíjíme, poznáváme své talenty, učíme se a posouváme dál. A podobné to bude i letos. Přichází čas rozvíjet svůj životní potenciál,“ říká Jiří Černák. Takže pokud jste se doteď snažila vybudovat kariéru, utužit rodinu, pomáhat ostatním nebo třeba mít nejkrásnější zahradu, tento rok vás energie Draka posune o pořádný kus blíž k cíli.

Láska a vztahy podle čínského horoskopu pro nový rok? Podívejte se na video:

VYBERTE SI

Drak bude rozvíjet ale nejen naše talenty a příjemné stránky života, ale i ty negativní. „Takže bychom si hned na začátku roku měli uvědomit, co se nám v životě děje, co je pozitivní a to pak rozvíjet a posilovat,“ vysvětluje odborník. I když vám do cesty přijdou překážky nebo nepříjemnosti, snažte se nepropadnout pocitu, že se nic nedaří, ale zaměřte se na to, co je dobré a na čem chcete pracovat. Tomu se pak věnujte nejvíc.

S NADHLEDEM

Drak je jediné zvíře zvěrokruhu, které umí létat. Díky tomu se může povznést nad realitu všedního dne a vidí daleko do budoucnosti. A nadhledu bychom se od něj měly učit. „Letos není třeba zabývat se tím, čeho dosáhneme tenhle rok, ale zkusme se zahledět do vzdálené budoucnosti. Zaměřte se na to, čeho chcete dosáhnout za deset let a posilujte všechno, co vás ke kýženému výsledku přiblíží,“ radí Jiří Černák. Nebojte se snít a zeptejte se sama sebe: Kde chci být za deset let a co můžu udělat pro to, abych toho dosáhla? A vydejte se malými krůčky za svým snem.

PROCHÁZKY A VITAMINY

Drak přináší i energie, které souvisejí se zdravím. Chce po nás, abychom se o něj staraly. Nejde ani tak o léčení, jako spíš o prevenci. Dělejte všechno pro to, abyste vůbec neonemocněla. Odlehčete jídelníček, užívejte vitaminy, omezte alkohol, odpočívejte, dodržujte pitný režim a choďte na procházky do lesa či parku. Podle Jiřího Černáka uděláme nejlíp svižnou chůzí venku ve volné přírodě, ideálně kolem plynoucí vody. U řeky bude prostě letos nejlíp.

RITUÁLEM PROTI CHAOSU

Drak je hodně divoké zvíře plné síly, odvahy a hbitosti. Není divu, že do života přináší trochu chaos a blázinec. Aby nám nepřerostl přes hlavu, měly bychom se držet rituálů, na které jsme zvyklé. Snídáte v sedm? Dělejte to i dál. Jste zvyklá dávat si o víkendu po obědě dvacet? Pokračujte v tom. I ty nejobyčejnější rituály vám pomůžou udržet se v klidu a nepodlehnout zmatku, který bude přicházet.

SYMBOL ŠTĚSTÍ

Zatímco my považujeme Draka za zlou a temnou pohádkovou postavu, která unáší princezny, čínský zvěrokruh ho vidí úplně jinak. Podle východní filozofie jde o znamení, které nosí štěstí, sílu i zdraví.

PŘEJE LÁSCE

Hledáte vztah, ale doteď se vám nedařilo? Letos by to mohlo vyjít. Rok Draka totiž přinese spoustu příležitostí k fl irtům a krátkodobým románkům, ale také dlouhodobým vztahům. Pokud už v takovém jste a řešíte problémy, podaří se vám je vidět i z pohledu partnera a mluvit o důležitých věcech konstruktivně. Vyřešit se tak může spousta těžkostí a u vás konečně zavládne domácí pohoda. Pokud se ale ve vztahu celé roky trápíte a doteď jste neměla odvahu ho ukončit, Drak přinese razantní řešení v podobě rozchodu.

BUĎTE VE STŘEHU

Všechny víme, že jediné, na co se můžeme v životě spolehnout, je fakt, že všechno se neustále mění. Tak tohle bude platit dvojnásob. „Letos můžou změny přicházet velice rychle, náhle, ale stejně tak můžou velmi rychle zmizet,“ říká Jiří Černák. Budeme muset být pořád trošku ve střehu, dívat se, co se kolem nás děje a co nejdřív na změny reagovat.

JEDNÍM SMĚREM

Možná budete mít letos pocit, že na vás na každém rohu čeká nová příležitost. Že můžete dělat všechno najednou. „Drak totiž souvisí s energií rozmanitosti a bohatství. Dává nám do vínku možnost využít všeho, co se nabízí. Jenže kdo chce víc, nemá nic. My bychom se naopak měli soustředit opravdu jenom na to, jaká je naše vize a kterým směrem se chceme vydat,“ popisuje Jiří Černák a dodává, že pokud sílu rozmělníte všemi směry, nejenže ničeho nedosáhnete, ale budete na konci roku naprosto vyčerpané.