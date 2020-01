Čínský rok ve znamení rychlé, chytré, komunikativní, manipulativní a občas i agresivní Krysy začíná 25. ledna a přináší s sebou vstup do nového dvanáctiletí ve znamení kovu. Ten symbolizují nejen krásné šperky, ale také ostré zbraně, takže pozor. Štěstí bude podle čínského horoskopu přát aktivním lidem, kteří budou schopni uchopit nové příležitosti. Čeká nás zkrátka rok plný změn.

Rok 2020 bude přát podnikání, samostatnosti a výhodným finančním nabídkám, které se nebudou opakovat. Můžeme hodně získat i o hodně přijít. Ani v lásce to nebude špatné, je jen třeba naučit se dobře komunikovat. Krysa má ostrý jazyk a prvek kov letos ostrým slovům bude jen nahrávat.

Krysa - ročníky 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Finance a kariéra: Krysy letos vyrazí do předních pozic a budou hledat lepší a finančně výhodnější práci. Pokud před překážkami nezpomalíte, čeká vás jen samý úspěch. Obchodníci by ale měli být pozorní při podepisování smluv a převádění peněz. Pokud nechcete přijít o peníze, držte své emoce na uzdě a ústa si dejte na zámek. Pamatujte na přísloví: mlčeti zlato. Zdraví: Vaše zdraví bude jako z oceli, ale pozor: Klid a pohodlnost, které budete cítit, vás můžou ukolébat do takového klidu, až vám bude hrozit navýšení tukových zásob. Soustřeďte se víc na aktivní životní styl, jděte do posilovny, ven, plavat. Konflikty by zase mohly vést k nervovým zhroucením nebo až k depresi. Dieta a jogging vám pomůžou nejen snížit váhu, ale i posílit psychiku. Láska: Krysa se letos zamiluje. Opravdově, silně, hluboce. Nebude jen smyslná, ale opravdu milující. Máte šanci potkat toho pravého partnera pro celý zbytek života. Co vám radí horoskop? Rozdávejte teplo a něhu.

Buvol - ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Finance a kariéra: Letošek přeje sebevzdělávání a práci na sobě. V zaměstnání dojde k velkým změnám. Pokud chcete, aby život zářil jasnými barvami, měli byste být optimističtí. S financemi to letos bude trochu vachrlaté, budete možná potřebovat ještě jednu práci, abyste se dostali z krize. Kontaktujte staré přátele a požádejte je o radu a podporu. Je možné, že se letos vrátíte tam, kde jste pracovali dřív. Jen si všechno předem dobře promyslete, abyste si polepšili a nedostali se do červených čísel. Zdraví: Pečujte o zdraví. Pokud se nebudete cítit dobře nebo budete mít bolesti hlavy, navštivte lékaře. V létě si dejte pozor na problémy se žaludkem. Od přírody máte spoustu síly a energie, ale je třeba dodržovat rovnováhu mezi pohybem a odpočinkem. Letos byste měli častěji vyrazit do přírody a v létě k moři. Se zdravím na tom budete dobře, ale nezapomínejte ani na imunitu. Postarejte se o žaludek, srdce a klouby a vyhýbejte se stresu. Láska: Zdání občas klame, a tak pokorní, romantičtí a skromní Buvoli dosáhnou všeho, po čem touží. Mají tolik sebevědomí a vytrvalosti, že jim to ostatní můžou jen závidět. Letošní románky ale budou pro Buvoly spíš prchavé. Upřímná láska, jako dar osudu, ale přijde taky a přinese do života Buvolů harmonii a štěstí. Letošek je také příznivý pro svatby a narození dětí.

Tygr - ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Finance a kariéra: Povýšení vás sice letos nečeká, nicméně je dobrá doba na realizaci nových výnosných projektů. Při podnikání ale analyzujte každý krok. Pokud nějaký projekt máte, rychle se do něj pusťte nebo se alespoň přihlašte jako realizátor některé z novinek v práci. Zdraví: Kromě angíny nebo nachlazení vám letos nehrozí žádné větší zdravotní pohromy. Věnujte pozornost pohybu a výživě a nepřetěžujte se. Láska: Pro Tygry nastává období prosperity nejen v profesním, ale i soukromém životě. Milostné záležitosti vás občas tak pohltí, až zapomenete na práci. Budete krásní a smyslní a také si budete vážit sami sebe. V létě pak budete mít příležitost setkat se s nějakým zajímavým protějškem. Udržet tenhle vztah ale od vás bude vyžadovat hodně trpělivosti a moudrosti. V lásce se ale neohlížejte dozadu, bývalé vztahy nechte minulosti a už se k nim nevracejte.

Zajíc - ročníky 1903, 1913, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Finance a kariéra: Nejspíš si budete muset vybírat mezi několika dobrými nabídkami. Rozhodně nezůstávejte na místě a letos některé z nich využijte. Žádný projekt by neměl ležet ladem. Letos se budete moci s úspěchem ucházet o vysokou pozici, váš talent bude oceněný, možná i v zahraničí. Štěstí bude přát všem kreativcům. S financemi nespoléhejte na štěstí, samy vám do klína nespadnou, bude potřeba pracovat. Zdraví: Pečujte o zdraví. Kvůli pracovní zátěži by se mohl váš zdravotní stav zhoršovat. Nasměrujte svou energii v tomto roce pozitivním směrem. Jakmile budete vytvářet problémy, psychika dostane na frak. Povinností pro vás bude sport, jogging, tanec, jóga a zdravá strava. Dojděte si také na celkovou prohlídku, abyste měli přehled o svém zdravotním stavu. Imunitu pak podpořte vitaminy a osvědčenými radami babiček. Láska: Letos budete mít obtížný úkol – vybrat si vhodného životního partnera. Nebude to jednoduché. Hledejte někoho s podobnými zájmy i návyky. Horoskop vám slibuje dobrý vztah s vyvoleným i jeho příbuznými, kteří vás přijmou do rodiny jako vlastního. Zadaní by si už teď měli naplánovat dovolenou. Neodkládejte ji až na léto, nejlepší by bylo vyjet společně někam už na jaře.

Drak - ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Finance a kariéra: Drak bude muset trochu uklidnit svoje ego a přijmout, co mu osud nabízí. Ale ne všechno bude tak špatné, jak to na první chvíli bude vypadat. V těžkých chvílích se vždycky najde někdo, kdo Draka podpoří a pomůže mu. Nikdo vás letos nehodí přes palubu, naopak, budete žádaní. Musíte se ale učit, abyste šli s dobou a nezůstávali pozadu, a taky myslet na to, že byste se neměli nad ostatní povyšovat. Zdraví: Pečujte o něj. Dobře jezte, hýbejte se raději více než méně a nezatěžujte si hlavu zbytečnými problémy a pochmurnými myšlenkami. Láska: Čekají vás romantická setkání. Budete mít touhu flirtovat a také založit rodinu. Bez vášně to ale nepůjde, jen s přátelstvím si v partnerství nevystačíte. Vhodných partnerů letos můžete potkat hned několik, vždycky byste ale měli dát hlavně na intuici. Srdce vám řekne, kdo je ten pravý, s nímž byste měli jít ruku v ruce životem.

Had - ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Finance a kariéra: Je tu rok pro velká vítězství a odvážná rozhodnutí. Situace v práci a ve financích se letos trochu změní, ale vašich priorit se toto nedotkne. Výsledkem bude schopnost rychle se přizpůsobit okolnostem. Hlavní je neusínat na vavřínech a rázně se chopit všeho, co se vám bude nabízet. Zdraví: Velice vám prospěje letní dovolená u moře, nejlépe na lodi. Vaše zdraví bude dobré, jen potřebujete dodržovat zdravý režim a častěji odpočívat. Nezapomeňte ani na kulturní akce, kina a divadla. Pokud máte obavu z bolesti kloubů nebo žaludku, raději se nechte vyšetřit. Láska: Osamělé dámy se setkají s životním partnerem. Vztah začne přátelstvím a vzájemnou pomocí. Do domu si ale práci neberte, ta by měla zůstat vždycky přede dveřmi. Dovnitř pouštějte jen soukromí.

Kůň - ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Finance a kariéra: Letos svou práci neopouštějte, vyplatí se to. Pokud zůstanete, je dost pravděpodobné, že to prospěje kariéře a platu. Pokud vás šéf pošle na studie nebo na služební cestu, rozhodně souhlaste. Zdraví: Nedoporučuje se letos ignorovat ani ty sebemenší příznaky nemoci. Sanitku samozřejmě nevolejte ke každé lapálii, ale ostražitost bude namístě. Problémy by mohly nastat se zrakem, krevními sraženinami a ledvinami. Láska: S láskou to bude dobré. Nikdo nebude ani sám, ani odmítnutý. Koně ale budou muset vyvinout aktivitu, aby upoutali pozornost druhého pohlaví. Čeká vás spousta příjemných setkání. Nezapomeňte ani na vzhled. Jste sice okouzlující, ale pokud obnovíte šatník a budete se starat o svůj vzhled, bude to jen k dobrému. Nicméně – i tady platí, všeho s mírou. Štěstí bude v lásce na straně těch, kteří se naučili ovládat svoje emoce.

Koza - ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Finance a kariéra: Jaro je výborná doba k tomu „prodat" svůj talent. Jste kreativní, takže nebudete mít problém s nápady a jejich začleněním do pracovního života. Znalosti nebudou jen sílou, ale i motorem kariérního růstu. Pokud jde o peníze, můžete čekat hodně. Jen si dejte pozor na machinace a touhou získat je jakýmkoli způsobem. Půjčku si letos vezměte jen na nákup nemovitostí a jen v tom nejurgentnějším případu. Zdraví: Kozu čekají jen drobné zdravotní problémy. Pokud se ale budete dobře stravovat a odpočívat, choroby se vám vyhnou velkým obloukem. Pozor také na alkohol a už žádné kouření! Láska: Spolehliví partneři budou vždycky poblíž, když bude něco potřeba. Pokud před druhým člověkem přiznáte svoje pocity, nemůžete prohrát. V lásce jste doslova odsouzení ke štěstí. Pro osamělé kozy je předpověď pro letošek fantastická – svatba, dítě, nové bydlení.

Opice - ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 Finance a kariéra: Letos

Kohout - ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Finance a kariéra: Spoustě práce se asi nevyhnete, ale nevadí, protože ta a nové projekty vám pomůžou dostat se o pár příček výš na kariérním žebříčku. Finanční situace bude nejlepší koncem roku. Kohout může letos hodně získat také díky velkorysému gestu kohosi blízkého. Zdraví: Šetřete letos energií i časem, vyplatí se to. Věnujte pozornost zdraví, problémy můžou přijít z nečekané strany, takže se udržujte v dobré kondici. Pokud chcete vyrýsovat postavu, jděte letos do posilovny. Hodiny s trenérem sníží riziko zranění. V létě si zajeďte do lázní a posilujte svůj imunitní systém. Láska: Podívat byste se měli na svůj osobní život s odstupem. Přestaňte žít v iluzích a snech. Čím budete realističtější, tím rychleji potkáte toho pravého. Na své blízké buďte trochu milejší než obvykle, snížíte tak riziko konfliktů a hádek. Pokud hledáte perfektního partnera, je možné, že se vám zadaří. Je také téměř jisté, že ve vztazích muž-žena letos romantika přeroste do přátelství… a naopak. Jak se mění vagína ve 20, 30, 40 a v 50 letech. A jaký to má vliv na sex? 5 To, že s věkem zrajeme, moudříme, že nám přibývají vrásky,…

Pes - ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 Finance a kariéra: Pokud se nebudete hnát jako smyslů zbavení, čeká vás báječný rok. Nedělejte všechno najednou, buďte pozorní k tomu, co se okolo vás děje, a budete úplně v pohodě. V práci vás čekají jen drobné, obvyklé spory a vynikající finanční situace. Nepouštějte se ale do žádných extra dobrodružství. Ty, kteří se pustí do podnikání, čeká úspěch. Zdraví: Před nemocemi se letos uchráníte díky sportu, bylinkám a lidové medicíně. Střídejte také odpočinek s prací. Letos je doba spíš na intelektuální než na fyzickou práci. Spánek pro vás bude skutečným lékem, zejména pokud se budete cítit slabí, podráždění nebo v depresi. Láska: Osamělí potkají někoho zajímavého, zadaní by si měli letos odpustit zbytečné nároky a přehnanou kritiku. Pokud budete letos svému partnerovi (a sami sobě) věrní, spousta problémů ve vztazích zmizí sama. Udělejte si letos čas na koníčky, společnou dovolenou a cestování. Ženy v dlouhodobém vztahu by si mohly dopřát v intimní sféře nějaký ten experiment. Vzít si ho, či nevzít? Otestujte si svého nastávajícího podle znamení zvěrokruhu Láska je nejsilnější lidská emoce. Všichni hledáme někoho, kdo bude s…