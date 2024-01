Čínský horoskop na tento týden: Kdo má šanci na výhru a kdo bude středem pozornosti?

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle čínského horoskopu na týden od 15. do 21. ledna.



Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na co se můžete těšit Odreagování najdete v náruči kamarádů, kteří vás dobře naladí. Přihlaste se do nějaké soutěže, protože máte šanci na výhru. Sportujte a vzdělávejte se. Všechno bude probíhat nenuceně a klidně. Získáte nové vědomosti a budete na sebe právem pyšní.



Aktuální známost vám přestává vyhovovat, protože s vámi odmítá trávit volný čas. O takového partnera nestojíte, naopak potřebujete podporu a pochopení. V pracovních dnech to řešit nebudete, ale o víkendu se rozhodnete k radikálnímu řezu. Mějte klidnou mysl.

Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Na co se můžete těšit Randíte-li s někým, kdo vás uchvátil, ve vztahu pokračujte. Nebojte se, že by šlo o člověka, který je falešný. Díky pozitivnímu myšlení budete nad věcí a budete si věřit. Získané sebevědomí bude klíčem ke spokojenosti ve vztahu a také profesnímu úspěchu.



Pokud vás stále trápí vánoční kilogramy, konečně se jich zbavte a neodkládejte to. Jestliže byste něco zanedbali, poté byste se zhrozili. Nenechte nic náhodě a ukořistěte pro sebe spokojenost. Sportujte a dbejte na vhodnou skladbu jídelníčku.

Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Na co se můžete těšit O víkendu si promluvte se stálým partnerem a uvidíte, že se dozvíte, kde je problém. Ve výsledku zjistíte, že se odehrává jen ve vaší hlavě. Udělejte si s drahou polovičkou hezký večer a užívejte si bez dětí. Nakonec se usmíříte a opět budete jako dvě hrdličky.



Ať vás ani nenapadne měnit šatník nebo vizáž. V lednu k tomu není vhodná doba, protože by se změna nepodařila. Držte se toho, co se vám osvědčilo, a nepodnikejte riskantní kroky. Dopřejte si více odpočinku a věnujte se koníčkům, které vás uklidní.

Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na co se můžete těšit Na jiné myšlenky přijdete ve společnosti dětí. Jsou to vaši miláčkové a dbáte na jejich spokojenost. Udělejte si na ně čas a vyslechněte jejich přání. Možná se dozvíte spoustu novinek, díky nimž se rozveselíte. Ve všem byste je měli podporovat, a budou vám důvěřovat.



Tento týden se ponese ve znamení stresu, který jen horko těžko zvládnete. Pokud se uvolníte a získáte nadhled, nedopadne to úplně špatně. V neděli se situace zlepší, ale neberte to jako samozřejmost. Zkuste se lidem přizpůsobit a přestaňte rozkazovat.

Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na co se můžete těšit Milí Draci, s opačným pohlavím komunikujete jako nic. Ať už se objevíte na jakékoliv akci, stanete se středem pozornosti. Pokud se nebudete vychloubat, budete mít štěstí na seznámení s divokým protějškem, z něhož se vám podlomí kolena.



Je zajímavé, jak se umíte ihned aklimatizovat. Nicméně buďte nad věcí, protože se můžete střetnout s člověkem, který vám bude závidět. Pakliže si nechcete zkazit náladu, zůstaňte v klidu. Nevnucujte nikomu svoje názory a eliminujte případné problémy.

Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na co se můžete těšit Do cesty vám vstoupí sympatický protějšek, s nímž si budete ihned rozumět. Nevěnujte tedy všechen čas práci a pohybujte se ve společnosti opačného pohlaví. Nyní je s vámi legrace a nepůsobíte nedostupně. Ihned to využijte na svou stranu. Nebudete litovat.



V průběhu pracovního týdne si dávejte pozor na vyčerpání a dbejte na pravidelný odpočinek. Od věci není začít s cvičením, protože vaše fyzická forma není valná. Díky sportu se zbavíte vyčerpání a budete v kondici. V programu nesmí scházet pasivní ani aktivní relax.

Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na co se můžete těšit Po skvělém minulém pracovním týdnu nastane ochlazení. Naštěstí máte po svém boku kolegy, kteří vám pomohou a vytáhnou trn z paty. Jestliže budete spolupracovat, dočkáte se úspěchu. O své místo na výsluní zabojujte a vše se vrátí do starých kolejí.



Přestaňte se zabývat problémy druhých a soustřeďte se na své vlastní obtíže. Nepodléhejte stresu ani náladám. Kvůli tomu se vaše situace zhorší. Zapracujte na komunikaci s partnerem, protože to mezi vámi nevypadá delší dobu růžově. Zachovejte si nadhled.

Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Na co se můžete těšit Jestliže se vám někdo již delší dobu líbí, oslovte ho. Nemusíte se bát ničeho zlého, nedočkáte se odmítnutí. Pakliže svou lásku teprve hledáte, snažte se. Nyní máte obrovskou šanci na seznámení s někým, kdo vás na první dobrou upoutá. Jděte do toho.



Je až neuvěřitelné, jak se vám daří, ale stejně buďte ve střehu. Je možné, že narazíte na člověka, který vám zkazí náladu. Nesnažte se mu pomoci, jinak vás stáhne na dno. Nyní byste měli být oporou svým blízkým a na čas se nestýkat s kamarády. Bylo by to na škodu.

Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na co se můžete těšit V druhé polovině pracovního týdne se uvolníte a vyženete z hlavy hloupé myšlenky. Díky tomu se zbavíte chmur a začnete být úspěšní. Nadřízený bude nadšený, že jste zpátky ve hře, a je možné, že vám svěří zajímavý úkol. Udržujte si nadhled a bystrou mysl.



Milé Opice, zbavte se předsudků a začněte žít. I když není leden váš oblíbený měsíc, nakonec ho budete milovat. Zaměřte se na péči o blízké a buďte jim nablízku. Na čas se vyhněte nakupování drahých předmětů a také neuzavírejte smlouvy. Prodělali byste kabát.

Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na co se můžete těšit Milí Kohouti, pokud nebudete sedět doma a vyrazíte do společnosti, brzy se seznámíte s někým, kdo vám učaruje. Osudová láska je za rohem a později se vaše city ještě vzájemně prohloubí. Jenomže to se nesmíte stydět. Usmívejte se a vesele flirtujte.



Na první pohled se může zdát, že je vše zalité sluncem a jste šťastní. Je to vlastně pravda, ale stále jste v jednom kole, což si může vybrat svou daň. Když budete pravidelně odpočívat a dopřávat si kvalitní přísun spánku, vyhnete se vyčerpání.

Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Na co se můžete těšit Štěstí se usměje na všechny svobodné, kteří už netouží po volnosti a chtěli by najít ideálního partnera. Věřte, že to nebudete mít složité a zamilujete se. Na začátku půjde o kamarádský vztah, který se prohloubí v něco většího. Chovejte se přirozeně.



Koncem týdne se věnujte odpočinkovým aktivitám a nikam se nežeňte. Pokud chcete i v následujícím období uspět, uvolněte se a také hodně spěte. Vyhýbejte se večírkům do rána a popíjení alkoholu. Z víkendu byste nic neměli a bylo by vám opravdu špatně.

Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Na co se můžete těšit



Možná jste mrzutí a smutní z toho, že to nevypadá s aktuální známostí ideálně. Nedělejte si vrásky na čele a ze vztahu vycouvejte. Nemá cenu ztrácet čas s člověkem, který vás nemiluje. Do cesty vám vstoupí někdo lepší a poznáte to mrknutím oka. Tak nesmutněte.



Celkově by se dalo říci, že bude tento týden plný úspěchů a dobrých zpráv. Dejte si však pozor na nakupování drahých věcí. Věřte, že narazíte na produkt, který bude nekvalitní a nebude možné ho snadno reklamovat. Peníze si šetřete a vložte je do vzdělání dětí.