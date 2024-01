Čínský horoskop na tento týden: Kdo vypadá přitažlivě a koho čeká zajímavé setkání?

Zajímá vás, jaký pro vás bude začátek týdne? Na co se už od pondělí můžete těšit, a kde si naopak dát pozor, protože vám hrozí nějaká nepříjemnost? Podívejte se na svou předpověď podle čínského horoskopu na týden od 8. do 14. ledna.



Část 1 / 12



Krysa (ročníky 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Na co se můžete těšit Na první pohled jde vidět, že jste sexy, a opačné pohlaví po vás pokukuje. Pokud jste se už rozhodli, kterému nápadníkovi dáte přednost, tak jste vsadili na správnou kartu. Bezpochyby se jedná o ctitele, který je sexy, komunikativní a je s ním legrace.



Na co si dát pozor Zajímáte se o spoustu věcí, ale již o víkendu se budete cítit unaveně. Dny volna využijte především k odpočinku a relaxaci. V průběhu soboty a neděle může dojít k rozchodu s novou známostí. Najednou vám docvakne, že se k vám tento člověk nehodí.

Pokračování 2 / 12 Buvol (ročníky 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Na co se můžete těšit Momentálně se soustředíte spíše na práci a na jiné věci vám nezbývá moc času. Jenomže to se již velmi brzy změní a vy se zamilujete. Cestu vám zkříží inteligentní sympatický člověk, který k vám padne jako ulitý. Opravdu se těšte, protože vám bude krásně.



Na co si dát pozor



Procházíte příjemným životním úsekem, protože se vám daří zejména po profesní stránce, a také v lásce jste nad věcí. Bohužel jste dlouhodobě nespokojení se svým vzhledem a je nutné na něm zapracovat. Když se dáte do hubnutí, musíte se obalit trpělivostí.

Pokračování 3 / 12 Tygr (ročníky 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Na co se můžete těšit Již v pátek budete klidnější a uvědomíte si, že vás partner miluje. Připravte pro něj romantický večer a popovídejte si o všem, co vás trápí. Jakmile se mu svěříte, vše se vrátí do starých kolejí. Nakonec se tomu oba dva zasmějete a budete spokojení.



Na co si dát pozor



Vyhýbejte se emocionálním výlevům a nemalujte čerta na zeď. S drahou polovičkou jste v omezené komunikaci, protože jí nedůvěřujete. Protistrana je vám stoprocentně věrná a miluje vás. O víkendu prolomte ledy a pokuste se o usmíření. Budete úspěšní.

Pokračování 4 / 12 Zajíc (ročníky 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Na co se můžete těšit Kamarádi jsou pro vás na prvním místě a trávíte s nimi většinu volna. S nimi se dokážete uvolnit a nemyslíte na trable s partnerem a pracovní nechuť. I když jste spíše unavení, neměli byste jen polehávat. Najděte si hobby, díky němuž budete opět kreativní.



Na co si dát pozor Milí Zajíci, nenechte se zatáhnout do situací, které vám uškodí. Hleďte si svojí práce a neberte si toho na sebe moc. Zapracujte na zlepšení komunikace s partnerem, protože je to aktuální téma. Bez jeho pochopení a lásky byste si ještě pohoršili.

Pokračování 5 / 12 Drak (ročníky 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) Na co se můžete těšit Milí Draci, na opačné pohlaví fungujete jako magnet a jde vidět, že máte jiskru v oku. Buďte si jistí, že se seznámíte s někým, kdo vám vyrazí dech. Půjde o protějška, který je nejen sexy, ale také inteligentní a bude s ním velká zábava. Máte se na co těšit.



Na co si dát pozor Momentálně je s vámi velká zábava a nevyhýbáte se ani sportovnímu vyžití a vodním radovánkám s dětmi. Právě na ně byste měli zaměřit pozornost a dopřát jim vše nejlepší. Přeci jen jste každý den dlouho v práci a pak na ně nemáte dostatek volného času.

Pokračování 6 / 12 Had (ročníky 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Na co se můžete těšit Prahnete-li po velké lásce, tak se jí dočkáte. Neklesejte na mysli a buďte jí otevření. Jako blesk z čistého nebe se před vámi objeví někdo ideální a vám spadne brada. Nebičujte se tedy negativními myšlenkami a sledujte, co se kolem vás děje. Neprohloupíte. Na co si dát pozor Pakliže nejste s aktuální známostí spokojení, tak jí dejte sbohem. Nemusíte to udělat ze dne na den, ono to přijde tak nějak samo. Dávejte si pozor na to, jak to sdělíte, abyste protějška neurazili. Doma byste neměli jen uklízet a vařit, s rodinou se pobavte.

Pokračování 7 / 12 Kůň (ročníky 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Na co se můžete těšit Opačné pohlaví po vás pokukuje, ale vy se do vážnějších kroků neženete. Teď jste spokojení se svobodným způsobem života. S kamarády si báječně rozumíte a společně táhnete za jeden provaz. Máte dost času na své koníčky i složité pracovní povinnosti. Na co si dát pozor V rodinném kruhu nepanuje ideální atmosféra, ale není to vaše vina. Příbuzní se momentálně nemusí a vy fungujete jako prostředník mezi nimi. Popravdě řečeno z toho budete dost unavení, protože máte smysl pro spravedlnost a neumíte stát na dvou stranách.

Pokračování 8 / 12 Koza (ročníky 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Na co se můžete těšit Mějte oči na stopkách, protože vám do cesty vstoupí milý protějšek. Dokonce si s ním budete ihned rozumět a přeskočí mezi vámi jiskra zamilovanosti. Opravdu se neschovávejte doma a vyrážejte do společnosti. Jinak byste přišli o nádherné seznámení. Na co si dát pozor Pokud se budete věnovat rodině, tak zlepšíte narušené vztahy. I když vás čeká spousta pracovních povinností, měli byste si najít na své blízké čas. Tento týden se vyhýbejte podepisování smluv a nakupování drahých věcí. Později na to bude vhodnější doba.

Pokračování 9 / 12 Opice (ročníky 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) Na co se můžete těšit Zaměřte se na činnosti, které máte rádi, a oprašte koníček, který vás kdysi naplňoval. Věnujte se dětem, protože díky nim získáte sílu a potřebnou vitalitu. Jako bonus se s nimi stmelíte a oni se stanou vaším hnacím motorem. Navíc vás příjemně překvapí. Na co si dát pozor Netrapte se tím, že vám nevěnuje aktuální známost volný čas. Pokud na ni budete tlačit, tak vás opustí. Nechte věcem volný průběh a zaměřte se na svoje koníčky. Po čase se vše spraví a vy si budete opět rozumět. Rovněž neutrácejte, budete mít výdaje.

Pokračování 10 / 12 Kohout (ročníky 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) Na co se můžete těšit Milí Kohouti, na lásku nemáte čas ani náladu, protože se věnujete pracovním povinnostem. To vás ctí, ale dívejte se lépe kolem sebe. Úplnou náhodou se seznámíte se sympatickým člověkem, který se vám zalíbí. Najednou pochopíte, že o něho vážně stojíte. Na co si dát pozor Všechno vám vychází a toužíte po získávání nových vědomostí. Nic vám není cizí a všem jste po ruce. Dejte si však pozor na to, abyste se nevyčerpali. Rovněž buďte v pozoru při sportu a namáhavých fyzických činnostech. Kvůli nepozornosti by byl úraz na světě.

Pokračování 11 / 12 Pes (ročníky 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) Na co se můžete těšit V blízkosti přátel se budete cítit báječně. I tak s nimi trávíte téměř všechen volný čas. Dokonce se vám naskytne možnost profesně se uplatnit, protože se seznámíte s někým, kdo nakopne vaši kariéru. A to všechno díky věrným kamarádům. Važte si toho.



Na co si dát pozor Milí Psi, vaše energie se zdá nevyčerpatelná, ale stejně si nezahrávejte. Poslední dobou preferujete nezdravý životní styl, což vám nesvědčí. Buďte rozumní a zbavte se všech zlozvyků, které vám škodí. Jakmile se vám to podaří, budete nad věcí a polepšíte si.

Pokračování 12 / 12 Vepř (ročníky 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Na co se můžete těšit Zorganizujte si věci v domácnosti. Zbavte se nepotřebných věcí a soustřeďte se na přítomnost. Žijete teď a tady. Jakmile se přestanete zatěžovat problémy, ukořistíte pro sebe klid. Vaše myšlenkové pochody se budou ubírat správným směrem. Držte se. Na co si dát pozor



Aktuální známost se vám spíše vyhýbá a nemyslí to s vámi vážně. Dávejte si pozor na to, abyste neměli růžové brýle. Naštěstí máte po svém boku věrné kamarády, kteří vám otevřou oči. Rovněž se vyhněte nesmyslným investicím, nenechte se nachytat.