Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Krysa začíná nové dvanáctiletí. Ocení přednosti všech znamení zvěrokruhu za posledních 12 let a rozdá nové úkoly pro nadcházející cyklus. Ví, že je jen součástí velkého řetězce, ale to jí nebrání, aby se chovala jako osobnost. Má vysoké cíle, o kterých ostatní jen sní. Jedná tak, že je jasně sleduje a nenechá se rozptylovat. Čeho dosáhne, jí ale zpravidla nestačí. Její cesta je fascinující, plná velkých vítězství, neustálého pokroku, pohybu vpřed. Udělejte si i vy plán pro celý budoucí cyklus a nastiňte cestu, po které se budete chtít příští roky ubírat.

Po dvanáctiletí klidné, stabilní a empatické země nastupuje dvanáctiletí kovu, Krysa začíná nové kolo čínského zvěrokruhu , takže můžeme očekávat změny jak v osobním životě, tak i okolním světě. Pokud bude Krysa hned od začátku opatrná a obezřetná na svůj majetek a vezme všechny své záležitosti do svých rukou, možná vás překvapí svými moudrými, ale leckdy dost nečekanými rozhodnutími.

Asertivita a sebevědomí

Letošek není pro slabochy a lenochy, síla a štěstí budou na straně těch, kteří budou jednat sebevědomě a asertivně. Kovová Krysa je mazaná, silná a nezávislá, nebude vám tolerovat pohodlné nicnedělání a čekání na to, co vám samo spadne do klína. Na rozdíl od západního světa, kde je považovaná za škůdce a přenašeče nemocí, je na východě posvátným zvířetem, symbolizujícím odvahu, chytrost a schopnost dosáhnout cílů jakýmkoli způsobem. Pro cílevědomé a ctižádostivé lidi bude tento rok opravdovým požehnáním.