Čínský nový rok Zajíce 2023 začíná: Co nám přinese a jaký bude mít vliv?

Čínský nový rok letos trvá od 22. ledna až do 9. února roku 2024. Číňané ho nazývají lunární nový rok. Vnímají ho jako přechod ze zimy do jara. Lunárním silvestrem začínají šestnáct dnů trvající oslavy nového roku, které jsou plné barev, karnevalu a všeobecného veselí. Zakončené jsou tradičně svátkem Luceren. V pevninské Číně jsou jisté odchylky od tradice. Jarní festival tu probíhá pouhých sedm dní. Lunární rok slaví také další země, například Korea, Japonsko a Vietnam. Radost lidem kazí pouze extrémně přetížená doprava během svátků.

Oslavy Čínského nového roku jsou doslova opředené různými pověrami. Některé jsou přitom velice podobné těm našim. Například o lunárním silvestru se lidé nemají sprchovat, neměli by ani prát, věšet prádlo či uklízet, jinak se na ně nalepí smůla. Zákazy se týkají i vynášení odpadků, které symbolizuje vyhozené štěstí. Číňané mají také určené dny oslav, kdy nesmí chodit na žádnou návštěvu, aby se vyhnuli hádkám, a také dny, kdy slaví všichni z rodiny narozeniny. Kromě toho byste si měla obléknout červené prádlo, které vám přinese štěstí.

Jaký Čínský nový rok nás čeká?

Vodní Zajíc je nenápadný, dobromyslný a citlivý. A přesně takový by měl být i celý rok pod jeho vládou. Slibuje klid a méně nebezpečí. Protože je znamení Zajíce spíše opatrné, bude mezi lidmi převládat racionalita, umírněnost a zdrženlivost. Celkově by se měl celý rok nést spíše v optimistickém duchu příznivém pro všechny. Najdou se však i výjimky. Špatný vliv může mít energie Zajíce na Kohouty, pro které by nadcházející období mohlo být hodně náročné.