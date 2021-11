Cirkus Humberto: 4 zubní protézy, ztracený slon i artistické výkony slavných herců

Kultovní seriál Cirkus Humberto patří k nejvýpravnějším kouskům české televize. Spisovatel Eduard Bass vdechl život šesti generacím rodu Humberto, kterým se cirkusová manéž stala osudem, a režisér František Filip měl nelehký úkol dostat jejich příběhy na obrazovku. Co se dělo při natáčení?

Zdatní herci Dagmar Havlová-Veškrnová ve scénách, kdy jezdila v manéži na koni, neměla dablérku. Většinu scén bez dabléra zvládal i Jaromír Hanzlík, a to jak krotitelských, tak i při seskoku z hrazdy do sítě. Pouze při dvojitých saltech na cválajícím koni za něj zaskakoval jako dublér známý český fyzioterapeut vrcholových sportovců doktor Pavel Kolář. Jak vypadá novodobý cirkus podle Rostislava Nováka? Podívejte se na video:

Ztracený slon Nečekaných situací s cirkusovými zvířaty nastalo za dva roky natáčení nepočítaně. Ve chvíli, kdy měl slon vést cirkusový průvod, se koně kráčející za ním splašili, protože na exotické zvíře nebyli zvyklí. Rozutekli se i s vozy do polí a vyplašili také slona, který se jich též bál. I on zmizel v polích a dalo velkou práci jej odchytit. Pomohlo nakonec až to, že si do nohy zapíchl slámu a hledal lidskou pomoc, jak to cvičení sloni dělají, když se jim něco stane.

Cirkus Humberto v číslech V seriálu účinkovalo 162 herců, 6830 komparsistů, 422 hudebníků, 600 koní a samozřejmě několik desítek artistů a drezérů. Filmaři využili 30 historických maringotek, 4 parní lokomotivy, 120 kočárů a 40 automobilových veteránů.

Herecké obsazení Děj románu se odehrává v rozmezí téměř 100 let, od roku 1826 do roku 1924, a vypráví o šesti generacích cirkusáckého rodu. Pro filmovou realizaci to znamená složité problémy v hereckém obsazení, ve stárnutí postav, a proto se ve filmu vystřídalo zmíněných 162 herců. A co víc, kolikrát se na place mluvilo hned několika jazyky. Některé scény natáčely několikajazyčně, v jedné scéně se třeba mluvilo německy, česky, francouzsky. Partneři museli v cizích řečech ovládat i narážky.

Neúprosný čas Problémy s ubíhajícím časem postihovaly i jednu z hlavních postav – malého Vaška Karase. Jeho představitel Pavel Mang byl zrovna ve věku, kdy ztrácel první mléčné zuby, a tak musel během jednoho roku měnit hned čtyři různé zubní protézy, aby diváci nic nepoznali.

Náročné natáčení Natáčení seriálu Cirkus Humberto nebylo stejné jako natáčení kteréhokoliv jiného seriálu. Herci se kromě textu museli na roli půl roku připravovat a předvést řadu schopností navíc. „V Cirkusu Humberto role často vyžadovala naučit se artistický výkon, což znamenalo i půlroční trénink, dřinu, týrání těla. Pak herec teprve mohl předstoupit před kameru a tam to za třicet sekund předvést. Samozřejmě, že mnohdy nám pomáhali dubléři. Přesto se však herci museli spoustu věcí naučit. Museli jezdit na koni, vlézt do klece k šelmám, nechat si omotat hada kolem krku apod. A musím říci, že se velice snažili a jejich ctí bylo udělat sami co nejvíc," vysvětlil režisér František Filip.