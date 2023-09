Císařovna Sisi: Úmrtí dcery, manželova nevěra, sebevražda syna. S čím bojovala krásná panovnice?

Císařovna mnoha tváří

Alžběta Bavorská řečená Sisi byla po svém sňatku s Františkem Josefem korunována na rakouskou císařovnu a českou a uherskou královnu. Krásná, inteligentní a nespoutaná Sisi se na svou dobu dosti vzácně vdávala z lásky. A to i přestože byla matkou Františka zcela pragmaticky vybrána jako jedna z možných nevěst. Ti dva se totiž do sebe skutečně zamilovali! Sisi bylo šestnáct a zkušenému Františkovi dvacet tři. I přes počáteční vášnivou lásku nebylo jejich manželství šťastné. Sisi poznamenalo úmrtí prvorozené dcery, pozdější nevěry manžela a po letech i sebevražda jejich syna. Manželé se odcizili.

Alžběta mnoho let okouzlovala Evropu i svět svou krásou, její život však bohužel skončil předčasně. Naposledy vydechla 10. září 1898 pár hodin po tom, co do její hrudi pronikl dlouhý ostrý pilník, jímž byla zavražděna. Sisi byla impozantní, krásná, originální, neklidná, křehká i tvrdá a v mnoha ohledech jedinečná, její život byl z pohledu obyčejného smrtelníka v mnoha věcech nevšední až pikantní…

