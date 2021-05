Cítíte po očkování proti covidu tyto příznaky? Je to v pořádku a nemusíte se bát

Bolest v místě vpichu nebo zarudnutí

Tento příznak pociťuje podle průzkumů až 80 procent očkovaných. Většinou jde o převážně mírnou bolest, nejvýše střední intenzity, která odezní během několika dnů. Deborah Fuller, epidemioložka a mikrobioložka na University of Washington School of Medicine v Seattlu říká: „Právě tento symptom je přesně to, co odborníci očekávají od vakcíny, která se pokouší napodobit patogen, aniž by vyvolala onemocnění.“ Kromě bolesti se může objevit i malé zarudnutí. K bolesti dochází také zcela přirozeně proto, že když dojde k porušení tkáně, bílé krvinky začnou zvýšeně pracovat, aby porušenou tkáň „opravily“. Dojde k roztažení cév, které pak tlačí na nervy, ty zase vyšlou signál do mozku, který vnímáme jako bolest.

