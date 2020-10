Citronové brambory pečené „na ježka“. Luxusní příloha, se kterou oslníte

Originální bramborovou přílohu není úplně snadné vymyslet, tato dnešní je skvělá k rybám a kuřecímu, a navíc vypadá luxusně! Zkuste recept blogerky Koko. Celý postup nařezávání brambor najdete na videu na konci článku.

Ingredience na 4 porce

12 menších středních brambor

12 stroužků česneku

1 citron

80 ml olivového oleje

Sůl a pepř

8 větviček čerstvého tymiánu

Postup

Brambory prořezejte po cca dvou milimetrech, nedokrajujte až do konce, můžete k tomu použít zlepšovák v podobě dvou měchaček. Citron nakrájejte na kolečka, odstraňte pecky. Stroužky česneku nemusíte loupat, stačí zmáčknout plochou nože. Brambory vložte na plech, vymačkejte na ně šťávu z citronů, přihoďte česneky a lístečky tymiánu. Důkladně osolte, opepřete. Zakápněte olivovým olejem, snažte se, aby se dostal do co nejvíce zářezů. Vše ještě rukama promněte. Pečte na 220 °C z obou stran nebo pomocí horkého vzduchu na 200 °C.

Občas se podívejte, jak jsou citrony na tom. Pokud už chytají barvu, vyndejte je, aby se nespálily. Každou bramboru polijte horkým ochuceným olejem, teď už zateče úplně všude. Pokud na to máte minutu, klidně je v průběhu i obraťte, jsou pak dokonalé z obou stran. Zkuste špičkou nože, jestli jsou měkké, nejpozději po hodině a půl budou stoprocentně, a pak, konečně, můžete servírovat. Je to luxusní příloha, kterou všichni náležitě ocení. Celý recept najdete na videu: