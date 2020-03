Co a kdy nakoupit do karantény: Nudle jsou na nic, základ jsou luštěniny, cibule

Zásoby potravin na 14 dní: Co byste měli nakoupit

Každý, kdo se vrátí z Itálie, musí od soboty pod pokutou 3 000 000 Kč zůstat na 14 dní doma. Mnozí další z nás sice v Itálii nebyli, ale mají třeba oslabenou imunitu, tak raději nechtějí vycházet často ven. Jenže jak řešit nákupy? Co si nakoupit? Obyčejnou bílou mouku a těstoviny je lepší nechat v regále, respektive vzít jen několik kusů. Těstoviny sice nasytí, ale nikdo je nevydrží jíst 14 dní v kuse, navíc jde o jídlo chudé na živiny. Lepší je vsadit na potraviny, které tělu dodají vše, co potřebuje. Tady je seznam toho, co byste si měli koupit.