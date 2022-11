Co brání zdravému shazování kil? Tyto věci při dietě nikdy nedělejte

Nenechávejte zajít svůj hlad příliš daleko. Najezte se v době, kdy váš pocit hladu ještě nedosahuje maxima. Když máte velký hlad, jde rozum stranou, navíc ho provází nízké pudy, kdy jsme schopni zhltnout vše, co nám přijde pod ruku. Máme-li hlad naopak jen mírný, obvykle konzumaci lépe kontrolujeme.

Vážit se každý den je velmi klamavé a obyčejně nás to zbytečně stresuje. Odborníci každodenní vážení nedoporučují. „Každodenní významné změny tělesné hmotnosti, k nimž někdy dochází doslova ze dne na den, jsou způsobeny kolísáním objemu přijaté stravy, především tekutin, u žen také měsíčním cyklem nebo problémy s vyměšováním…“ upozorňuje v jedné ze svých publikací odborník na výživu Petr Fořt a dodává, že během diety postačí kontrolovat hmotnost jen jednou týdně.

Vážení každé porce jídla, každého gramu chleba přenechte pacientům se zdravotními problémy, u kterých je to v jistých případech namístě. Odvažování porcí je stresující, omezující a po všech stránkách nepraktické. Nestačí snad, že nás omezuje dieta samotná? Proč si v tomto směru nakládat více, než je nezbytné? Opravdu si chcete odvažovat jídlo v práci, na návštěvě, na schůzce či si vše pečlivě zvážené rovnat doma na celý den do krabiček?

Vyvarujte se vynechávání snídaní a večeří

Pokud někdo nesnídá celý život a prospívá mu to, pak je zcela zbytečné jej do snídaně násilně nutit. Pakliže ale pravidelně snídáte, nenechte si vnutit dietu, která snídani či jiné hlavní jídlo vynechává. Tento koncept může sice nějakou dobu fungovat, protože vynechání jedné porce jídla ochudí váš denní energetický příjem až o jednu třetinu, dlouhodobě to ale fungovat nebude.

Po čase začnete dohánět chybějící kalorie. Navíc se nejspíš budete muset snažit utišit i kručení v břiše, které nastane v jinou denní dobu, a to zpravidla hojně. Je také možné, že budete mít tendenci stále něco uždibovat a mlsat. Aby ne, hladový člověk se prostě necítí dobře. Bývá nerudný, nervózní, špatně se koncertuje i usíná.