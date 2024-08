Učme se od mužů: 5 schopností, které se do života rozhodně hodí

Část 1 / 5



1. Umění odpočívat Znáte ten rozdíl, když přijdete z práce vy a váš partner? Zatímco vy si ani nesednete a už kmitáte, abyste uvařila večeři, poklidila, umyla nádobí a připravila vše na další den, partner přijde, uvelebí se na gauč, pustí televizi nebo vezme do ruky noviny a relaxuje. 5 pravidel, jak se vyrovnat s pomluvami okolí Vás to možná vyvádí z míry, zkuste se na to ale podívat z druhé strany a nestresovat se. Půl hodinka odpočinku po příchodu domů vám prospěje, zrelaxuje vás a připraví na další činnost, při které vám třeba i rád pomůže váš stejně odpočatý partner. Umění odpočívat je důležité a navíc za půl hodiny vám skutečně nic neuteče!

Pokračování 2 / 5 2. Vynechat náznaky Přestaňte partnerovi neustále něco naznačovat a jednejte přímo. Povšimněte si, že ani on nechodí kolem horké kaše, a když něco chce, prostě si řekne. Nečeká, že to sama poznáte z tajemných náznaků a uděláte přesně to, co se mu honí hlavou. Zkuste pro příště říct narovinu, o co vám jde, a ušetříte si spoustu mrzutostí.

Pokračování 3 / 5 3. Hlavně neřešit Ano, problémy jsou od toho, aby se řešily. Ale pokud možno rychle a jasně, což je spíš doména mužů. My ženy každé řešení promýšlíme i pozpátku, hledáme další možnosti, hloubáme a nakonec většinou vše překombinujeme tak, že to k ničemu nevede. Není lepší vyřešit problém nejjednodušším způsobem, abyste se s ním už nemusela zabývat?

Pokračování 4 / 5 4. Otřepat se z hádek Muži mají jednu skvělou vlastnost, a to tu, že se sice dokážou pohádat, ale pět minut po hádce už nic neřeší. My ženy se naopak urazíme, nastolíme tichou domácnost a jsme schopné udržovat nepříjemné dusno i několik dní. Navíc máme pocit, že když partner dělá, jako by se nic nestalo, nezáleží mu na celém vztahu. Nebylo by ale lepší za hádkou zabouchnout dveře a začít znova s čistým štítem? Nač nepříjemnou situaci prodlužovat, když v ní není dobře ani jednomu z nás? Prostě po hádce hoďte celou věc za hlavu a snažte se fungovat normálně jako váš partner. Uvidíte, že se vám uleví.

Pokračování 5 / 5 5. Zpátky do dětství Možná máte pocit, že je váš partner příliš dětinský, prostě jako byste měla doma další dítě. Tento stav sice také není ideální, ale i vy z něj můžete trochu čerpat. Hravost a spontánnost by z vašeho života neměly vymizet. Zkuste se občas vrátit aspoň na chvíli do bezstarostných dětských let a dejte průchod fantazii. Jistě to ocení i váš partner! Buďte neodolatelná: Jak se stát ženou, kterou muži adorují?