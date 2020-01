Odlehčené recepty ze zimní zeleniny: Zkuste pečený celer i dušené kapustičky

První měsíc roku je možná méně opulentní než prosincový sváteční maraton, ale i tak si můžete pochutnat. Celer, čočka, kapustičky i mandarinky slibují větší zážitek, než jste čekali.

Dušené kapustičky

4 porce – příprava: 30 minut

800 g růžičkové kapusty

2 stroužky česneku

100 g šunky

2 lžíce olivového oleje

100 g másla

100 g mraženého hrášku

50 g plátků mandlí

Kapustičky očistěte od zvadlých lístků a překrájejte na poloviny. Česnek oloupejte a nasekejte nahrubo. Šunku nakrájejte na kousky.

V kastrůlku zahřejte olej s máslem. Vložte kapustičky a hrášek, zaklopte a na mírném ohni duste asi 10 minut. Pak odklopte, přidejte česnek a nakrájenou šunku a společně odklopené opékejte asi 5 minut.

Na pánvi nasucho orestujte plátky mandlí dozlatova a posypte jimi porce hotové kapusty.

Kapustičky

Růžičková kapusta si rozumí nejen s klasickými českými polévkami, ale vynikající je také zapečená nebo podušená jako příloha. Pokud máte rádi křupavou zeleninu, nakrájejte ji a hoďte na pánev s rozehřátým olejem a chvíli restujte. Můžete dochutit lněným semínkem a mořskou řasou nebo jen osolit. Kapusta je bohatým zdrojem vitaminů C a B1 nebo kyseliny listové, a tak je nejen vhodnou prevencí zimních viróz, ale také zvyšuje odolnost proti stresu a fyzickou svěžest. Hodí se i v těhotenství.

Pečený sýrový celer

4 porce – příprava: 30 minut

500 g celeru

500 g sladkých brambor (batát)

250 ml smetany 33%

sůl

25 g másla

100 g zakysané smetany

2 žloutky

1 stroužek česneku

100 g sýra gouda 40%

čerstvě nadrcený pepř

150 g toastového chleba

2 snítky tymiánu

Celer a sladké brambory oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Zalijte je v hrnci smetanou, osolte a přiveďte k varu. Vařte na mírném ohni do změknutí.

Mezitím nastrouhejte sýr a oloupejte česnek. Z vařeného celeru s batáty slijte smetanu do misky. Zeleninu rozšťouchejte. Přidejte máslo a vešlehejte část slité smetany. Použijte jen tolik, aby vzniklo husté pyré. Vmíchejte zakysanou smetanu, žloutky, drcený česnek a nastrouhaný sýr. Dochuťte solí a pepřem.

Přendejte do vymazaného pekáčku. Na povrch dejte rozdrobený toastový chleba a tymián. Zapékejte v předehřáté troubě na 180 °C asi 15 minut.

Celer

Neprávem opomíjená zelenina výrazné chuti je spolu s mrkví a petrželí základem mnoha klasických českých pokrmů od omáček po polévky. Zkuste ho obsadit i do hlavní role. Skvělý je syrový, třeba v pomazánkách či salátu, nebo pečený. Působí příznivě na trávení a klouby, proti horečce i při detoxikaci.

Teplý salát ze zelené čočky

4 porce – příprava: 35 minut

200 g zelené čočky

1 červená cibule

50 g černých oliv

2 lžíce nasekané petrželky

100 g kozího sýra

4 telecí kotlety

2 lžíce olivového oleje

mořská sůl

hrubě drcený černý pepř

DRESINK:

1 citron

1 lžíce balzamikového octa

1 lžíce extra panenského olivového oleje

Čočku propláchněte, vsypte do hrnce a zalijte vroucí vodou. Vložte na nudličky nakrájenou červenou cibuli a přiveďte k varu. Vařte 15 až 20 minut, až bude čočka měkká. Pak vodu slijte.

Mezitím si připravte dresink. Vymačkejte šťávu z poloviny citronu a rozšlehejte ji s octem, olejem, solí a pepřem. Dresink přidejte do vařené čočky spolu s olivami, petrželí a kozím sýrem.

Kotlety potřete olivovým olejem, ochuťte solí a pepřem. Na rozpálené pánvi opékejte maso na mírném ohni 3 až 4 minuty z každé strany. Pak jej nechte v teple ještě 2 minuty odpočinout a podávejte s čočkovým salátem.

Čočka

Velmi chutná a přitom zdravá luštěnina se výtečně hodí jako příloha k masům, do salátů, pomazánek a polévek. Je bohatým zdrojem vlákniny, bílkovin, sacharidů, kyseliny listové a železa. Proto je vhodnou potravinou pro těhotné ženy, diabetiky nebo ty, kdo potřebují snížit hladinu cholesterolu.

Mandarinkový pudink

4 porce – příprava: 65 minut

150 g másla

100 g krupicového cukru

2 vejce

300 g polohrubé mouky

2 lžičky prášku do pečiva

250 ml plnotučného mléka

SIRUP:

1 kg mandarinek

200 g krupicového cukru

Dvě mandarinky nakrájejte na silnější kolečka. Ze zbylých mandarinek vymačkejte šťávu a vlijte ji do kastrůlku. Přidejte 100 ml vody a cukr a přiveďte k varu. Do rozvaru vložte kolečka mandarinek a na mírném ohni vařte 10 minut.

Máslo s cukrem šlehejte do pěny. Pak přidejte vejce, mléko, mouku a prášek do pečiva a prošlehejte.

Zapékací misky vymažte máslem. Na dno vlijte trošku mandarinkového sirupu a rozdělte těsto. Dejte do pekáčku s vodou tak, aby sahala do poloviny misek. Vložte do vyhřáté trouby a pečte na 170 °C 50 minut.

Ještě horký pudink propíchejte špejlí a pokapejte zbylým mandarinkovým sirupem. Navrch ozdobte kolečky mandarinky povařenými v sirupu.

Mandarinka

Oranžové citrusy lahodné sladkokyselé chuti jsou nejlepší jen tak – čerstvě oloupané. Ale výborně se hodí i do zimních dezertů. Podobně jako pomeranče nám v chladných měsících dodávají tolik potřebný vitamin C, navíc (včetně bílé blanky halící dílky) obsahují flavonoidy chránící před rakovinou.