Co dělá váš partner nejraději, když je sám doma? To prozradí jeho znamení

Trávit čas sám se sebou může být jednou z nejlepších věcí na světě. Zjistěte tedy, co s největší pravděpodobností děláte (nebo byste rádi dělali), když jste sami doma. Anebo co rád dělá váš partner. Ať už se smějete sami sobě, nebo si hrajete, křičíte a děláte blbosti, které byste nikdy nedělali, pokud by byl někdo poblíž, vaše znamení může odhalit, co vás a vaše blízké nejvíc ze všeho těší a naplňuje.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Když je doma sám Beran, dělá věci, které ho dělají šťastným. Sní o všem možném a s největší pravděpodobností bude také neustále otvírat lednici, aby si z ní něco dobrého uzobl. Beran je požitkář, takže když je sám doma, bude si to chtít užít. A když bude náhodou neklidný, pokusí se zavolat kamarádům a pozve si je k sobě. Miluje totiž kolem sebe hodně lidí. Když to nevyjde, poslouchá sám doma rád hudbu.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Býci, vás baví být přítulní a co nejvíc v pohodlí, takže pokud máte jídlo a funkční wi-fi, nikdy neopustíte postel, když jste sami doma. Ležíte v posteli a sledujete veselá videa na YouTube. Být sám doma je pro vás nutná a prospěšná přestávka v pracovním kolotoči, takže když to jde, nepropásnete šanci využít příležitost a zapomenete na svět kolem, ideálně prostřednictvím spánku. Když si dopřejete čas na bláznivý relax, budete si kromě spánku pořizovat třeba selfie pro svůj instagramový účet a sledovat, kolik dostanete lajků. Pozor, občas může přiletět i nějaký „hejt".

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Jako Blíženci si rádi povídáte, a když jste sami, myslíte na všechny lidi, které znáte, a začnete s nimi žertovat. Po telefonu, přes Skype, sociální sítě. Ani sami nevydržíte mlčet a nic nepodnikat. Trávíte také rádi čas brainstormingem o všech možných světových konspiračních teoriích, jako je cestování v čase a přítomnost mimozemšťanů ve vaší ulici. Když už budete mít povídání a přemýšlení dost, uvaříte si skvělé jídlo a vychutnáte si ho spolu s knížkou nebo Netflixem. Mimochodem, jste úžasní v tom, že můžete vykonávat domácí práce a ještě u toho dělat tisíc dalších věcí.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Když jste sami doma, všechno se pro vás zdá být děsivé. Začnete až moc přemýšlet o každém zvuku, který slyšíte v dálce, a začnete šílet, jestli to náhodou není sériový vrah nebo duch. Když jste ve stresu, začnete sledovat pořady na Netflixu nebo jíst nezdravé jídlo. A to klidně čtyřiadvacet hodin v kuse. Existuje také zvláštní věc, kterou rádi děláte, když jste sami. Málokdy si necháte ujít příležitost procházet se po bytě úplně nazí nebo polonazí.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Jako Lev si o sobě myslíte, že jste hvězda, takže když jste sami doma, hrajete si na filmovou hvězdu. Tančíte, zpíváte, dokonce i cvičíte, ale pak jste unavení, takže si zdřímnete. Sledujete pořady jako Keeping Up With The Kardashians, protože tyhle holky Kardashianovy jsou stejně dramatické jako vy. K tomu si otevřete lahev vína (nebo dvě) a ohřejte si nějakou rychlovku v mikrovlnné troubě.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny, pokud jste samy doma, rády si hrajete na módní přehlídku. Proberete svoje šatníky a vrhnete se do debordelizace. A když zazvoní zvonek a někdo vás vyruší, budete předstírat, že nejste doma. Vyzkoušíte desítky outfitů, které jste už několik let neoblékly, fotíte se v nich, ale nikdy je nezveřejňujete. Pokud vám něco chybí, když jste samotné doma, jsou to vaši přátelé, takže ve finále se je pokusíte všechny pozvat na návštěvu, nebo se s nimi aspoň pokusíte spojit online. A když to nevyjde, rády si doma pořádně naklidíte, protože čistota a pořádek vás činí nejšťastnějšími.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Pokud je někdo líný, pak jste to vy, Váhy, zvláště když jste samy doma. Jakmile si někam sednete, nehnete se ani o píď. Budete neustále na svém telefonu, hodiny a hodiny budete sledovat náhodné lidi na sociálních sítích a rozhodně se nebudete nudit. Až pak budete mít chuť se trochu pohnout, obléknete se jako celebrita, abyste si udělali pár selfie a šup, hned to zveřejníte na svém FB nebo IG. Přece jen jste se sledováním cizích účtů inspirovali. Tak proč to nevyužít?

Štír (24. 10. – 22. 11.) Pluto je vaším vládcem a oba jste plní záhad. Nevadí vám, že jste sami doma, klidně strávíte celý čas telefonováním a vyřizováním toho, co jinak nestíháte. Máte schopnost nechat se vtáhnout do černé díry konspirací na YouTube a samoizolace, která je pro vás přirozená, nasměruje vaši touhu po tajemnu. Baví vás nakupování, takže trávíte čas i prohlížením různých e-shopů a jste ochotni si objednat hromadu nepotřebných věcí. Když vás začne všechno nudit, posloucháte hudbu, čtete si nebo si napustíte vanu plnou horké vody a zapálíte si svíčky.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelci, vy jste svobodomyslní dobrodruzi, plní energie a sebevědomí, takže váš čas o samotě je otázka emocí a pocitů. Díky vašemu vládci Jupiterovi často odrážíte nadživotní auru, optimismus, ambice a štěstí. Milujete být v otevřených prostorech a vzrušení. Proto neradi býváte sami doma. Když už ale jste, pouštíte si hlasitou hudbu a jste schopní se rozplakat dojetím nebo se vrhnete na nějaký nový světový jazyk, který by se vám mohl hodit při cestování. Když vás přepadne nuda a už se vám nechce být samotným doma, vyrazíte ven a hledáte nějaké nové podněty. Třeba v parku před vaším domem.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozoroh bývá extrémně náladový a nepředvídatelný, pokud je sám doma. Takže můžete buď využít volna a být super produktivní, nebo se budete povalovat a nevstávat, dokud v domě neuslyšíte divný hluk. Když se Kozorohové nudí, rádi sledují anime na Netflixu. A pokud je přepadne nuda, začnou si v hlavě přehrávat zpětně všechny události, které se v jejich životě doposud staly. Kozorohové jsou pod vládou Saturnu, planety tvrdých lekcí a moudrosti, proto často vidí život jako těžkou bitvu. Vaše ambice dosáhnout nejlepších výsledků ale vedou k úzkosti. Pokud tedy nepracujete a jste sami doma, věnujte volný čas něčemu, co vás inspiruje k novým začátkům.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Stejně jako váš nebeský vládce Uran jste známí tím, že děláte věci po svém. Někteří o vás říkají, že jste energičtí a výstřední, zatímco jiní obdivují váš autentický styl a schopnost vycházet téměř s kýmkoli. Také se přistihnete, že se snažíte vyřešit všechny světové problémy. Když jste sami doma, jednou z věcí, které děláte, je vymýšlení nových konspiračních teorií nebo přemýšlení o situacích, které se nikdy nestanou. Připojíte se k chatu s přáteli, abyste vymýšleli nápady, které zachraňují svět, nebo jen popíjíte víno a povídáte si.