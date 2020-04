Co dělat, aby se vaše děti nezbláznily z izolace, ztráty kamarádů, radí psycholog

Současná situace je těžká nejen pro dospělé, kteří se bojí, co bude, ale i pro děti, kterým se stejně radikálně změnil svět. Jak pomoc dětem i teenagerům zvládnout izolaci spojenou s koronavirovou epidemií? Na videu v úvodu článku najdete praktické rady psychologa. Když už vám situace přeroste přes hlavu, můžete vy i vaše děti využít bezplatnou podporu psychologů na telefonu.

Když propukne ponorka

Malé děti jsou součástí rodiny, zlákáte je na deskovou hru, budou s tátou něco kutit v garáži. Naopak mohou být rády, že mají rodiče v současné době víc doma. Ale co teenageři – rodiče je většinou pěkně štvou, na nějaké domácí kutilství je už často neutáhnete, mnohdy odmítají participovat na rodinném životě. Pubertální děti jsou zkrátka ve věku, kdy se chtějí trhnout z rodiny a ne být s rodiči na jedné lodi a táhnout za jeden provaz. Jak malým dětem i puberťákům pomoci přežít nouzový stav, vybít agresi? O tom jsme si povídali s psychologem Janem Kulhánkem z Psychoterapie Anděl. Rozhovor najdete na videu v úvodu článku.

Zavolejte si o pomoc

Pokud situace u vás doma zajde tak daleko, že máte pocit, že ji sami nezvládnete, můžete vy i vaše děti zavolat na krizovou linku. V současné době se také rozběhla nabídka psychoterapeutů, kteří nabízejí pomoc online zdarma. Zavoláte či se spojíte přes Skype, WhatsApp či jinou platformu a můžete si bezplatně pohovořit s odborníkem. Pomoc najdete na stránkách https://koronavirus-psychopomoc.cz nebo na www.delamcomuzu.cz či terap.io. To, že si promluvíte s někým, kdo stojí mimo rámec vaší rodiny, vám dá jiný náhled na situaci, dostane se vám podpory a pochopení, někdo vás vyslechne a přijme vaše trápení, aniž by vám odporoval, a to samo o sobě vám může dodat energii a pomoci.