Co dělat, když uvidíte ducha: Zachovejte chladnou hlavu a jednejte!

S duchem komunikovat skutečně můžete. Představte se mu a zeptejte se ho na jméno. Pokud se dočkáte reakce, zjistěte, proč se zjevil. Nejde to jen tehdy, kdy se stanete svědky reziduálního strašení, které je zachyceno v časové smyčce. To se stává při násilných činech, kdy zemřelí uváznou na konkrétním místě, a v určitý čas se událost opakuje jako záznam. Takový duch vás pak skutečně ani nevnímá.

Jestliže máte po ruce fotoaparát nebo mobil, pokuste se ducha vyfotit, nejlépe i natočit nějaký videozáznam se zvukem. Nepoužívejte při tom ale blesk, který by ducha mohl oslnit nebo způsobit nežádoucí odlesky na snímku. To ale znamená, abyste držela foťák nebo mobil opravdu pevně, zvlášť při slabém osvětlení. Jedině tak dosáhnete ostrého záznamu. Nezapomeňte pak zachytit místo i poté, co duch zmizí pro porovnání. Jde o to získat co nejvěrohodnější důkaz.

Pokud nemáte možnost ducha natočit (třeba kvůli tmě), pokuste se nahrát alespoň zvuk na diktafon nebo jiný hlasový záznamník. Ten mají dnes i mobilní telefony. Existují dva důvody, proč to udělat. První je ten, že chcete pořídit důkaz komunikace s duchem a druhý, že můžete získat takzvaný EVP (Electronic Voice Phenomena). To znamená, že při zpětném pouštění nahrávky zaslechnete hlasy a jiné zvuky, které jste v době nahrávání neslyšela.

Zdokumentujte to

Posledním krokem by mělo být dokumentování celé události. I když jste vyfotily snímky, natočily video, nahrály zvuk, je třeba vytvořit písemný záznam, kam sepíšete veškeré důkazy. Vaše poznámky by měly obsahovat: Kde se to stalo (co nejdetailnější popis), kdy se to událo (datum a přesný čas), jaké bylo počasí, dobu trvání události, jak zjevení vypadalo (pohlaví, věk, výška, oblečení, rasa, barva vlasů, atd.), jak se duch choval (stál, seděl, pohyboval se, komunikoval), jak zmizel (jen se vytratil nebo přešel do jiné místnosti), vaše dojmy, pocity a pachy.