Co dělat, když vyprchá zamilovanost? 6 kroků k obnovení vztahu

1. Projevujte zájem

Tyto rady samozřejmě platí pro oba partnery. Je důležité mít oboustranný zájem, co se týče každodenních činností. Sdělujte si, co jste prožili během dne, vyprávějte si vtipné historky z práce i co jste četli zajímavého na internetu. Snažte se nebýt pro sebe navzájem nudní.

Myslíte, že partnerství vydrží celý život? Podívejte se na video: