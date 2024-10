Co dělat s pokojovkami na podzim?

Čas na stěhování

Také jste své zelené miláčky během teplých měsíců tzv. letnili na balkoně či terase? Je nejvyšší čas přesunout je zpět do interiéru. To platí, zejména pokud denní teploty klesají pod 10 °C a noční se pohybují pod hranicí 5 °C. Také u rostlin, které máte celoročně uvnitř, může být prospěšné, když je přemístíte (samozřejmě nemáme na mysli ty, které přesuny vyloženě nesnášejí). V bytě se totiž mohou měnit v průběhu podzimu a zimy světelné podmínky apod.

Poslední možnost přesazení

I když tradiční dobou přesazování pokojových rostlin je jaro, pokud vidíte, že by to některé potřebovaly jako sůl, můžete se na to vrhnout i na podzim – za předpokladu, že je máte v pokojové teplotě. Jestliže jste je ale už umístili do chladnější chodby nebo nevytápěné zimní zahrady, raději vyčkejte.

Ztlumte zálivku

Rostliny potřebují v zimě výrazně méně vody, zejména ty suchomilné. U nich lze omezit zálivku velmi výrazně, u ostatních se řiďte stavem horní vrstvy substrátu – můžete ji mezi každou zálivkou nechat lehce proschnout. Zalévejte opravdu velmi opatrně, přelití pro rostliny může být v tomto období fatální. Záleží však samozřejmě na tom, jak moc doma topíte a také jaká je u vás doma vzdušná vlhkost (viz níže).

Tepelná pohoda

Stejně jako lidem ani celé řadě pokojovek nesvědčí zimní přetápění. Pokud máte rádi v obýváku hezky teplíčko, raději rostliny přesuňte do chladnější chodby či ložnice (ne, opravdu to nebude mít negativní vliv na kvalitu vašeho spánku). A pozor na průvan! Protože venku už bývá poměrně chladno, mohlo by u vašich zelených svěřenkyň dojít k opadání listů nebo žloutnutí. Nestavte tedy rostliny k otevřenému oknu, dveřím nebo do dráhy, kudy proudí vzduch při větrání.

Hlídejte vlhkost

Ve vytápěných interiérech v topné sezoně často klesá vlhkost pod únosnou mez. Suchý vzduch rostlinám škodí (osychají jim kraje listů), naopak svědčí mnoha škůdcům. Vlhkost v interiéru byste měli v zimě držet mezi 45 a 60 % i kvůli sobě – máte-li pokojovky, a navíc jste ještě náchylní k respiračním onemocněním, směrujte vlhkost spíše k horní hranici. Pomohou vám s tím klasické pasivní odpařovače na topení, efektivněji to ale zvládnou moderní elektronické zvlhčovače.

Změňte hnojivo

Protože rostliny v zimě tlumí svůj růst, nemusíte jim na podzim dopřávat hnojivo s vysokým obsahem dusíku. Vhodnější je sáhnout po přípravcích, které jsou bohaté na fosfor a draslík, což podpoří kořenový systém a připraví rostlinu na období vegetačního klidu. A pak už s hnojením přestaňte. Výjimku tvoří rostliny jako např. fíkus, lopatkovec, toulitka nebo zamiokulkas.

Chce to čas

Jestliže jste měli přes léto pokojovky na terase, či dokonce v zahradě, zvykejte je na přesun do vnitřního prostředí postupně. Nejprve je na pár dní přesuňte pod střechu ke stěně domu, pak třeba do chodby a až poté do standardně vytápěného interiéru.

"Článek vyšel v časopise Blesk bydlení 9/24"

Text: DZA