Věděli jste, že ze slupek připravíte třeba pečené lupínky? Nebo je využijete pro zdraví, krásu či péči o domov a zahradu? Poradíme vám, jak na to.

První pomoc na úrazy

Využijete je na spáleniny, škrábance, štípance a jiné ranky na kůži. Na postižené místo jednoduše přiložte čerstvou slupku a nechte chvíli působit. Kůži ochladí a díky antibakteriálním účinkům dezinfikuje a podpoří hojení rány.

Kruhy pod očima

Skvěle fungují také na kruhy pod očima nebo pigmentové skvrny. Pravidelně je potírejte slupkou a za nějaký čas byste měla pozorovat, že tmavá místa blednou.

Odpuzovač slimáků

Naložte slupky do misky s vodou a nechte louhovat nejméně dva dny. Poté sceďte a výluhem zalévejte rostliny na záhoně. Slimáci se jim vyhnou obloukem.

Pohlcovač pachů

Dejte je do misky a uložte do ledničky nebo špajzu, kde to potřebujete vyčistit od zápachu. Nechte působit, dokud neuschnou. Pokud máte kamna nebo krb, můžete je pak použít jako podpalovač.

Přírodní hnojivo

Dodají rostlinám důležité živiny. Svědčí hlavně rybízu, jahodám nebo malinám. Můžete je buď zalévat výluhem, nebo je nasypejte rovnou kolem rostlin.

Bělení zubů

Možná jste nevěděli, že slupky dokážou vybělit zuby. Stačí, když jich na ně pár přiložíte a necháte působit alespoň 10 minut. Pak vypláchněte.

Skvrny od trávy

Potřete jimi oblečení tam, kde jsou ještě čerstvé zelené skvrny těsně před praním. Zabarvení by pak mělo být pryč.

Čistič na nádobí

Dobrým pomocníkem jsou i při čištění zašlého kovového nádobí nebo dřezu. Slupkami vyleštěte povrch jako s houbičkou. Kovu by se měl vrátit lesk.

Barva na vlasy

Samozřejmě nedokážou zázraky a z hnědovlásky neudělají blondýnku, pokud je ale vaše původní barva tmavá, tak slupkami můžete tónovat odrosty. Asi 4 hrsti slupek vařte 30 minut v jednom litru vody. Pak odstavte a nechte vychladnout. Sceďte a odvar naneste na vlasy. Nechte působit 15 minut, pak spláchněte. Opakujte několikrát. Teprve poté šediny začnou tmavnout.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 11/22"

Text: Štěpánka Bínová