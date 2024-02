Až dostanete květinu, třeba k Valentýnu, můžete za ní zkusit hledat i skrytý význam. Možná se vám tím dárce snaží říct něco víc, než jen to, že si na vás vzpomněl. Co symbolizuje váš oblíbený květ? Odhalte tajemství začarovaného světa květomluvy!

Co je květomluva

Od pradávna lidé hledali způsoby, jak vyjádřit své city, a jedním z nejkrásnějších a nejzáhadnějších způsobů je květomluva. Tajemný jazyk, ve kterém jsou různé květiny spojovány s určitými emocemi, myšlenkami a výrazy.

I když se může zdát, že květomluva je jen poetickým konceptem, má pevné základy v kultuře a historii. Každý květ má svůj vlastní význam a symboliku, která se může lišit v závislosti na regionu a tradici. Princip květomluvy ale zůstává stejný: spojit slova a emoce s krásou květin.

Květomluva, známá také jako floriografie, se vyvinula v různých kulturách po celém světě. Zaznamenala svůj vrchol v 19. století, kdy byla květomluva oblíbeným způsobem, jak sdělovat nepřímé zprávy a vyjádřit skryté pocity. Květiny byly používány jako prostředek komunikace při sňatcích, pohřbech, ale také jako romantické dary nebo pro vyjádření podpory a sympatie.

Co symbolizuje karafiát

U nás je karafiát lehce démonizován, spousta lidí si ho totiž spojuje především s komunismem a oslavami MDŽ. Ale tyto drobné květy skrývají mnohem větší význam. Jemnou krásou zaujmou bílé nebo růžové. Bílé značí jemnost a krásu, růžové říkají: „Nikdy na tebe nezapomenu.“ Oproti tomu žíhané vyjadřují podle květomluvy „Nechci s tebou být“ a žluté opovržení.

Co symbolizuje slunečnice

Co by asi tak mohla značit květina, která se otáčí za sluncem? Pýchu! Podle řecké mytologie se nymfa Clytie zamilovala do Helia, boha slunce. Ze žárlivosti a pomsty zabila jeho milenku, a tak ji bohové proměnili na květinu, která se otáčí za svou láskou – sluncem.

Co symbolizuje chryzantéma

Ačkoliv bývají chryzantémy spojovány s Dušičkami, značí hlavně lásku. Jejich tradici najdete až ve staré Číně a Japonsku, kde pro lidi představují dokonalost.

Co symbolizuje narcis

Jméno této rostliny se odvozuje od Narcise, který se po své smrti podle legendy proměnil právě ve žlutý květ této rostliny. V Řecku byl považován za květinu smrti, podle květomluvy značí tato rostlina nové začátky.

Co symbolizuje levandule

Je málo opojnějších vůní, než jakou mají levandule. Pokud vám je někdo dá, myslí to s vámi skutečně upřímně. Drobné fialové kvítky značí oddanost.

Co symbolizuje šeřík

Snad nejkrásnější měsíc v roce je květen. Kvete totiž šeřík, který provoní všechny ulice. Jestliže vám ho někdo přinese, bude to pravděpodobně váš milý – šeřík totiž vyjadřuje ty nejčistší city zamilovaného člověka.

Co symbolizuje pivoňka

I když na první pohled působí pivoňka jako jemnost sama a také tak voní, má podle květomluvy trpčejší význam. V pivoňkách se totiž skrývají hněv a zloba.

Co symbolizuje rudá růže

Rudá růže je nejen symbolem vášně, lásky a touhy, ale také symbolizuje hluboký citový vztah a romantiku. Je to klasický projev lásky a obdivu, který sahá až do historie. Tato květina byla často používána v literatuře, umění a kultuře jako symbol lásky a romantiky.

V antické mytologii je rudá růže spojena s bohyní lásky Afrodítou, která byla často zobrazována s touto květinou v ruce. V současné době je darování rudé růže považováno za romantický gesto a vyjadřuje hluboké city a oddanost. Je to také oblíbený květ pro oslavu výročí a speciálních příležitostí spojených s láskou.

Co symbolizuje červený tulipán

Jestli chcete, aby vyznání znělo upřímně, sáhněte po červených tulipánech. I ty totiž vyjadřují lásku, dokonce jsou považovány za její skutečné vyznání.

Co symbolizuje žlutá růže

Poselství těchto květin je velmi bolestivé, alespoň tedy v případě, pokud jste zamilovaná. Žlutá barva květů růže prý odkrývá nevěru člověka, který vám je daroval.

Co symbolizuje gerbera

Pokud milujete gerbery, pak si určitě zakládáte na upřímnosti. A člověk, který vám ji dává, to má nastavené stejně. Možná by ale stálo za to se zamyslet, zda vám tím nechce něco naznačit. Neměla byste být trochu upřímnější?