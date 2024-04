Znáte lapače slunce a víte, jak fungují? Dodají vám pozitivní energii a duševní klid

Co je lapač slunce?

Jedná se o závěsnou dekoraci, která je většinou vyrobená z křišťálů a minerálů. Tyto jsou ozdobně spojeny měděnými drátky, bižuterním kovem či jiným pevným, ale poddajným materiálem. Celkově vypadají lapače slunce velice esteticky a energicky.

Krom lapačů slunce existují i lapače snů. Víte, jak si nějaký vyrobit? Podívejte se na video:

Tyto magické dekorace dokáží kouzlit vždy, když na ně bude svítit slunce. Jakmile sluneční paprsky proniknou přes použitý křišťál či minerál, objeví se ve vaší místnosti oku lahodící energetický odraz. Na stěnách budou zářit třpytivé odlesky, všude budou tančit malá světýlka a často vás u srdce zahřeje také jasně viditelná duha.

Díky této optické magii rozzáříte svou duši a tělo pozitivně nabijete. Zlepší se vám nálada, budete se usmívat a pocítíte radost. Prosvětlenou místností se bude šířit ta správná energie, která přispěje k vytvoření harmonického prostředí.

Lapače slunce jsou v synergii s tradičním čínským učením Feng-Shui. Pracují s energií „čchi”. Ta přináší člověku radost, štěstí, bohatství a zdraví. Odklání negativní energii a pracuje s tou pozitivní. Přesně takto fungují také tyto energetické zářiče.

Jak má vypadat správný lapač slunce?

Nelze jednoznačně říci, jak má lapač slunce vypadat. V České republice často najdete lapače vyrobené z českého křišťálového skla, korálků a minerálů. Výjimkou nejsou ale ani lapače slunce z plastu, fólie či obyčejného skla.

Najdete také háčkované lapače. Tvar a velikost je různá. Záleží na vašich představách a vkusu. Některé lapače obsahují také kameny (avanturín, akvamarín…) nebo mají symbolický tvar (měsíc, slunce, strom života…).

Kam umístit lapač slunce?

Lapač slunce byste měli umístit tam, kde se k němu dostanou sluneční paprsky a kde je vám to příjemné. Není důležité, jestli je to nějaká místnost v domě, kancelář či chalupa. Většinou se ale jedná o prostory kolem oken či dveří. Lapače proto pověste na garnýž či záclonu. Využít můžete také poličku v blízkosti okna nebo háček ze stropu, který umístíte nedaleko zdroje slunečního světla. Chybu neuděláte ani zavěšením na terasu nebo balkón. Krystaly a minerály vlivem povětrnostních podmínek nezmění svou schopnost přenášet oku lahodící sluneční energii. Vyvarujte se ale instalaci do míst, kde by mohly být nějak fyzicky poškozovány, například boucháním do jiných předmětů.

Všechny součásti lapačů slunce jsou pro své okolí naprosto bezpečné. Nemůže tedy dojít ke vznícení okolních materiálů a následnému požáru, jak by vás mohlo napadnout.

Kde lapače koupit a jak o ně pečovat?

Nabídka je široká jak v České republice, tak v zahraničí. Cena se pohybuje zhruba od 1 000 Kč. Záleží na velikosti a použitých materiálech.

Péče o lapače snů je jednoduchá. Když je to potřeba, opatrně jednotlivé části a rozptylovače světla omyjte za pomocí bavlněného hadříku a jarové vody. Jakmile budou všechny části suché, přeleštěte je, aby se krásně leskly.