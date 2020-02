Co je nejsilnější stránka vašeho znamení, která vás dostane z průšvihů?

Někdy máme dobré dny, jindy horší, kdy neustále zpochybňujeme vše, co se děje. Každý krok je těžký a náročný, ale překážky nám pořád vstupují do cesty. I ty ale dokážeme překonat díky tomu, co je v nás silné a pozitivní. Díky čemu jste silnější a jdete stále kupředu, i když to bolí nebo vám někdo hází klacky pod nohy?

Beran (21. 3. - 20. 4.) Berani v životě využívají přirozený talent a schopnost vysvětlovat, třídit a psát slova. Berani neradi zůstávají stát na jednom místě ani se nechtějí potopit do bahna negativity. Neradi přijímají to, co je podle jejich názoru špatné, a nezůstanou v takové situaci, dokud nebude všechno fungovat a hrát v jejich prospěch. To je jejich nejsilnější stránka osobnosti. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Býk (21. 4. - 21. 5.) Všichni už určitě slyšeli o tvrdohlavosti Býků. A to je přesně to, co je v jejich povaze nejprogresivnější a co jim hraje „do karet“. Díky jejich tvrdé palici se dostanou v životě hodně daleko. Býci jsou oddaní a vytrvalí, a úkoly splní jen tehdy, pokud budou taky nadšení pro věc. Nic jim nebude bránit v pokroku, pokud to budou chtít opravdu udělat. Sex a láska podle indické astrologie: Jaký jste typ? Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Blíženci postupují spíše pomalu, ale nakonec dojdou tam, kam potřebují. Pro Blížence je velmi těžké vydržet a postupovat trpělivě, protože se dokážou zastavit poměrně snadno. Ale dokážou snít o velkých věcech a představují si to nejlepší. A když Blíženci sní, tak opravdu netroškaří. V pokroku jim bohužel často brání nerozhodnost. Velký horoskop pro rok 2020: Co vás čeká podle astroložky Jarmily Gričové? Rok 2020 je pod vládou Luny a takový rok se jeví vždycky jako trochu…

Rak (22. 6. - 22. 7.) Raci dělají rozhodnutí, za kterými si pevně stojí. Zjišťují, co pro ně funguje, a drží se plánu, přestože mívají sklon neodpouštět. Jejich nejprogresivnější stránka povahy je jejich silné odhodlání, díky kterému je nic nezastaví. Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla Čísla nás obklopují, kamkoli se podíváme. A ať chceme nebo ne,…

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi jsou zářivé a laskavé znamení. Prostřednictvím laskavosti postupují dopředu, i když někdy je přepadne myšlenka, že jejich dobré skutky nebudou přijaty nebo oceněny. Radost dělá Lvům pokrok sám o sobě, bez ohledu na to, co vše pro něj musí vynaložit. Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. - 22. 9.) Když si Panna něco umane, půjde dopředu a nebude se zastavovat před ničím. I když se objeví překážka, půjde dál, i za cenu jedovatých slov a nediplomatického chování. Tím může poškodit lidi kolem sebe, ale Panna se nad to obvykle snadno povznese. Důležité je jít dál, teprve pak možná bude přemýšlet nad tím, co řekla nebo udělala. To je její postoj. Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna? Měsíc lidstvo fascinoval odpradávna. Jeho mocná energie, pro mnohé…

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Váhy mají rády rovnováhu a jejich život je naplněn tím, že se snaží udržet klid a mír, potěšit lidi a dělat vše, co je potřeba pro život v harmonii. To je nejsilnější a nejprogresivnější věc v jejich povaze. Mají pocit, že se mohou pořád zlepšovat a že díky tomu přijde úspěch. Vědí, že tvrdá práce přinese růže. Léčivé kameny: Jak nás mohou ovlivnit? „Věř a víra tvá tě uzdraví…“ Znáte? Aby ne! Vždyť jde o jednu z…

Štír (24. 10. - 22. 11.) Štíři v životě jednají tak trochu samotářsky a dělá jim to dobře. Pokud jde o starost o vlastní blaho, jsou první, kdo to přiznají. Jejich představa o pokroku či úspěchu spočívá v tom, že se vzdají všeho, co jim způsobuje dobrý pocit. To, že jsou schopni obětovat svoje vlastní pohodlí, aby něčeho dosáhli, to je nejprogresivnější a nejlepší věc v jejich povaze. První zvíře, které uvidíte na obrázku, odhalí tajemství vaší osobnosti! Všichni máme jedinečnou osobnost a i naše smysly nám o světě kolem…

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Čím více se Střelec distancuje od společnosti, tím se cítí šťastnější. Pokrok pro Střelce spočívá v objevování světa, ale jejich vlastním způsobem. Vždy kráčejí po své vlastní cestě. Jsou sice otevření jiným návrhům a nápadům, ale tohle okno nechávají otevřené jen tak dlouho, dokud sami chtějí. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Pokrok je pro vás naprostou samozřejmostí. Tvrdě na tom pracujete. Tvrdě hrajete a vždy se snažíte být před ostatními. Pokud nejste o něčem skálopevně přesvědčení, že by to mohlo přinést ovoce, je to pro vás ztráta času a energie. Cesta k úspěchu je pro vás cestou bez otázek. Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři bývají často velmi zaneprázdnění, což se jim moc nelíbí. Snaží se zvládat vše, rodinu, práci, děti, školu, život – a někdy je to velmi těžké. Proto úspěch a pokrok dosáhnout jen tehdy, když si najdou čas sami na sebe. Potřebují to jako sůl. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…