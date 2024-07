Točí se vám někdy hlava, máte mžitky a přepadne vás slabost? Možná máte ortostatickou hypotenzi!

Co je to ortostatická hypotenze?

Zjednodušeně lze říct, že se jedná o krátkodobé snížení krevního tlaku, které je většinou způsobeno vstáváním ze sedu nebo lehu. Je to stav, kdy se krev nahromadí v dolních končetinách, jakmile se ale tělo dostane do vertikální polohy, neproběhne správná distribuce krve po celém těle až do mozku. Výsledkem je pak slabost, únava, bolest a točení hlavy, případně i mdloby. Tyto nepříjemné pocity trvají jen několik sekund, maximálně minut. Zakrátko se vše vrátí do normálu.

Ortostatická hypotenze vás může obtěžovat jen občas, nebo se může jednat o dlouhodobou (chronickou) záležitost. V každém případě je lepší vyhledat lékaře, nebo se o svých problémech zmínit alespoň v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře.

Příčiny ortostatické hypotenze

Toto onemocnění vás může potkat jak v mládí, tak i v důchodu. S přibývajícím věkem je však riziko onemocnění vyšší. Obdobné pravidlo platí také v případě, pokud trpíte nějakým onemocněním, jako je například diabetes, Parkinsonova nemoc, syfilis, hormonální onemocnění či nějaké kardiovaskulární nebo neurologické potíže.

Je prokázáno, že ortostatickou hypotenzí trpí 5 % lidí ve věku nad 50 let. Z celkového počtu pacientů je zhruba 20 % těch, kteří mají věk nad 60 let a 30 % nad 70.

Na potíže s nízkým krevním tlakem mohou narazit také příliš hubení jedinci nebo těhotné ženy. Zejména v prvních dvou trimestrech těhotné maminky často bojují s kolísajícím tlakem. Po porodu by se však měl krevní tlak vrátit ke starým hodnotám. Krátkodobé snížení krevního tlaku může nastat také ve chvílích těžké alergické reakce, vážné infekce (sepse), při dlouhodobém klidu na lůžku či při vnitřním krvácení nebo nějakém těžším úrazu, který je spojen s větší ztrátou krve.

Pokud máte problémy s dodržováním doporučeného denního pitného režimu, jdete ortostatické hypotenzi naproti. Lékaři zjistili, že dehydratace velmi často vede k dočasnému snížení krevního tlaku. V kombinaci s únavou, vysokou okolní teplotou nebo alkoholem v krvi je riziko nízkého krevního tlaku vyšší.

Jednoduchý ortostatický test prozradí více

Měření krevního tlaku v ordinaci praktického lékaře může hodně napovědět, ale není to klíčové vyšetření pro diagnózu ortostatické hypotenze. V některých případech je pacient odeslán na ortostatický test. Nemusíte se obávat, nejedná se o nic nepříjemného či složitého.

Test je proveden v klidném a příjemném prostředí u lékaře. Vyšetření probíhá na speciálním sklopném stole, který je postupně nakloněn do úhlu 60–70 stupňů. Pacient je na stole přivázán, aby neuklouzl nebo nespadl dolů. Při testu se zjišťuje, jak vysoký je váš krevní tlak a jaká je srdeční frekvence. Výhodou tohoto testu je fakt, že při něm není potřeba aktivovat svalovou pumpu dolních končetin, která výrazně napomáhá tomu, aby se krev rychleji vrátila do mozku. A to je největší rozdíl mezi tím, když stoupání simulujete s praktickým lékařem v jeho ordinaci, a tím, když projdete tímto testem.

Víte, že… Ideální krevní tlak dospělého zdravého člověka je 120/65 mmHg? Pokud je naměřený tlak pod hodnotou 100/65 mmHg, jedná se o nízký tlak.

Správný tlak u kojenců je 80/40 mmHg a u starších dětí 110/70 mmHg.

Dospělý diabetik má optimální krevní tlak na hodnotě 130/80 mmHg a dospělý s onemocněním ledvin 110/80 mmHg.

Jaká je léčba a prevence ortostatické hypotenze?

Léčba nízkého krevního tlaku velice úzce souvisí s prevencí. Pokud budete nenáročné body dodržovat, můžete sami předcházet tomuto onemocnění. Konkrétní léčba ale vždy závisí na rozhodnutí a doporučení zodpovědného lékaře. V zásadě se může jednat o tyto možnosti:

Dodržování správného pitného režimu a vyhýbání se alkoholu.

a vyhýbání se alkoholu. Myslet na správný postoj těla, vyvarovat se rychlému stoupání ze sedu i lehu. Při stoupání je lepší přetočit se na bok, sednout si a až poté stoupat. V sedu nedávejte nohu přes nohu a nekřižte nohy přes sebe.

ze sedu i lehu. Při stoupání je lepší přetočit se na bok, sednout si a až poté stoupat. V sedu nedávejte nohu přes nohu a nekřižte nohy přes sebe. Cvičení – vhodné je cvičit ve vodě. Tělo potřebuje denně 30 minut mírné fyzické aktivity. Necvičí se v horku a vlhku.

– vhodné je cvičit ve vodě. Tělo potřebuje denně 30 minut mírné fyzické aktivity. Necvičí se v horku a vlhku. Přizpůsobený spánek – zajistěte, že vaše horní polovina těla byla zhruba o 15–20 cm výše než nohy. Bezpečným způsobem si lze vypodložit postel nebo se používají vhodné klíny.

– zajistěte, že vaše horní polovina těla byla zhruba o 15–20 cm výše než nohy. Bezpečným způsobem si lze vypodložit postel nebo se používají vhodné klíny. Elastické tlakové kalhoty či ponožky.

či ponožky. Nedostatek soli – pouze po konzultaci s lékařem. Nadmíra soli může u starších lidí vést k srdečním problémům či úplnému srdečnímu selhání.

– pouze po konzultaci s lékařem. Nadmíra soli může u starších lidí vést k srdečním problémům či úplnému srdečnímu selhání. Jídelníček – krevní tlak může klesat také po jídle. V tomto případě se nedoporučuje konzumovat hodně sacharidů, např. brambory, rýži, těstoviny nebo chléb.

– krevní tlak může klesat také po jídle. V tomto případě se nedoporučuje konzumovat hodně sacharidů, např. brambory, rýži, těstoviny nebo chléb. Kofein – na doporučení lékaře lze ráno vypít šálek silné kávy nebo čaje. Protože ale kofein dehydratuje, je potřeba následně tělu dodat dostatek vody.

– na doporučení lékaře lze ráno vypít šálek silné kávy nebo čaje. Protože ale kofein dehydratuje, je potřeba následně tělu dodat dostatek vody. Léky na nízký krevní tlak.

V rámci prevence myslete také na to, že byste se měli vyvarovat lezení do výšek. Snadno se vám zatočí hlava a můžete upadnout, zlomit si končetinu, přivodit si otřes mozku nebo si v nejhorším případě přivodit smrt. Neléčený nízký tlak je také často příčinou srdečních problémů, jako je mrtvice či zástava srdce. Při nízkém tlaku totiž začne vaše srdíčko rychleji pumpovat, krev nebude správně proudit a mohou se tvořit krevní sraženiny.

Pokud tedy máte podezření, že trpíte hypotenzí jakéhokoli druhu, je vždy namístě vyhledat lékaře, který posoudí váš celkový zdravotní stav a navrhne vhodnou léčbu či doporučení prevence.