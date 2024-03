Co radí hnutí tradwives? Zapomeňte na kariéru i koníčky. Pečení, úklid a spokojený manžel je váš nový smysl života

Být matkou, chodit do práce, a přitom mít doma stále uklizeno, navařeno a napečeno je pro mnoho žen naprosto nereálné. Může být řešením stát se domácí hospodyňkou a zůstat s dětmi doma, i když už začnou chodit do školky nebo školy? Pojďme se podívat pod pokličku tradwives – tradičních žen v domácnosti. Zjistěte, v jakém světě tyto ženy žijí, jak vnímají svoji úlohu v rodině a společnosti a jaký je hlubší význam celého hnutí.

Tradwives, traditional wives, tradiční manželky. Je úplně jedno, jak těmto ženám budeme říkat. Vždy se jedná v principu o stejnou ženu v domácnosti, jejíž hlavní pracovní a denní náplní je péče o manžela, děti, sama sebe, zahradu a dům. A jako bonus u toho musí vypadat dobře, být nalíčená, pěkně oblečená a celý den hýřit optimismem, úsměvy a dobrou náladou. Zdá se vám to jako science-fiction a záhada, kterou by měl řešit tým Akta X? Nebo je to pro vás něco absolutně normálního?

Tradiční stepfordské paničky

Pro americké ženy v 50. letech 20. století bylo naprosto normální, že zůstávaly v domácnosti na plný úvazek. Jejich manžel byl většinou bohatý bankéř nebo jiný dobře placený kancelářský profík, který byl hlavou rodiny a jejím jediným živitelem. Ráno odjížděl do práce v pastelovém Cadillacu a žena ho s dětmi vyprovázela. Když se večer vracel z práce domů, čekal na něj pečlivě uklizený byt provoněný čerstvou bábovkou. Děti měly napsané úkoly a dopřávaly svému otci tolik potřebný klid na jeho relaxaci.

Žena se na návrat svého muže vždy velmi těšila, vítala ho nalíčená a vkusně oblečená s úsměvem na tváři už mezi dveřmi. Snažila se mu splnit každé jeho přání. Důležité bylo dát manželovi najevo, že on je náš bůh, živitel a v určitých případech i pán. Žena byla s tímto společenským statusem naprosto spokojená a smířená. Být ženou v domácnosti ji naplňovalo. Byly to takové stepfordské paničky.

Zhruba od roku 2018 se ve společnosti začíná objevovat ženské hnutí zvané jako tradwives. Jeho představitelky a zastánkyně cestují časem a rády se vrací do 50. let. První členky pocházejí z Velké Británie. Velice brzy se však začínají objevovat v mnoha dalších zemích. Amerika, Brazílie, Japonsko či Německo jsou jen některé z nich. Nejenom v USA se pořádají speciální a předražené kurzy, které slibují, že vám pomohou rozklíčovat podstatu toho, jak být ženou a správnou tradwife. Zájem o ně je enormní.

Vzpomínka na 50. léta opět na scéně

Zaryté tradwives se do 50. let vrací také svým stylem oblékání, účesem, líčením, vařením a vybavením domácnosti. Nepoužívají novodobé kuchyňské pomocníky a ingredience, nemají televizor a věří, že být takovouto ženou je jejich poslání a jediná práce. Mnoho těchto žen sebe a celé hnutí silně propagují na sociálních sítích. Je to například Estee Williams, která vypadá jako Marilyn Monroe. Na svém instagramovém profilu má 149,9 tisíc sledujících. Rozdává rady, jak být správnou tradwife a jak upéct ten nejlepší chleba či mřížkový koláč. Když ale radí, že se má žena zcela spolehnout na manžela, zní to poněkud paradoxně, jak jí někteří komentující připomínají: její instagramový účet totiž není nic jiného než forma její práce. Té, od níž ostatní ženy zrazuje.

Znáte pravidla správné tradwife?

Pojďme si shrnout několik základních pravidel a povinností, podle kterých by se měla každá tradiční manželka řídit. Samozřejmě je jich mnohem více a kdo cítí, že je jeho posláním zakořenit v tomto modelu, pak se může bezmezně inspirovat na internetu či sociálních sítích. Pod hashtagem #tradwife najdete na Instragramu přes 66 tisíc příspěvků.

Na 1. místě je pro ženu vždy její rodina. Muž je hlavou rodiny, jejím živitelem. On rozhoduje o všem a o všech.

Žena je hospodyně, která zůstává doma, nechodí do zaměstnání a plně se věnuje domácnosti. Vaří, peče, uklízí, stará se o dům a obhospodařuje zahradu, případně farmu. Výchova dětí je v jejích rukou. Pro muže musí vytvářet příjemné prostředí a klid.

Žena má být vidět, nikoliv slyšet. Platí to nejenom ve společnosti, ale také v domácnosti.

Když se manžel vrátí z práce, žena si vyslechne, jaký měl den, a teprve následně mu může vyprávět o svém dnu. Ale pouze, pokud je to žádoucí. Důležité je také uklidnit děti a utišit je tak, aby muž mohl po práci relaxovat.

Sama by žena neměla chodit nikam do posilovny či jiných zařízení, kde by mohla spojit svůj pohled s jinými muži. Ani po setmění by bez doprovodu svého muže neměla chodit ven.

Na nákupy chodí v doprovodu manžela. Uspořádání nakoupených potravin v autě nechává žena výhradně na něm. Sama si hned po příchodu na parkoviště odchází sednout do auta a tam čeká na manžela.

Každý den musí být žena nalíčená, učesaná a celkově upravená. Nosí oblečení, které se líbí jejímu manželovi. Tepláky a jiné pohodlné oblečení v šatníku téměř nemá. Denně by měla věnovat 15 minut sama sobě, aby byla odpočinutá a dokázala manželovi dát vše, co potřebuje.

V žádném případě neužívá antikoncepci. Je důležité rodit co nejvíce dětí. Ženina děloha je majetkem Boha a jejího manžela. Interupce je zakázaná.

Tradwives jsou často součástí některé církve. V neděli tedy chodí celá rodina do kostela.

Skrytý podtext a hrozba pro společnost?

Přijdou vám některá pravidla až příliš přísná? Možná máte pocit, že by se tyto tradiční manželky měly cítit jako štvaná zvěř pod nadvládou svých pánů manželů. Ony to ale vnímají jinak.

Mnoho tradwives chová k ženám, které si nezvolily stejný smysl života jako ony, zášť a odpor. Jedná se o silné antifeministky, které si ovšem vůbec neuvědomují, že právě díky feminismu si tento styl života mohly zvolit.

Často se za tímto hnutím schovává také rasismus a politika. Výše popsaný model byl vždy výhradou bohatých bílých rodin. Vyznavači tradičních manželek cítí, že bílé etnikum je těm ostatním nadřazené a věří, že jejich posláním je co nejvíce se rozmnožovat. Jsou proto proti antikoncepci a těhotenství nechávají v rukách Boha. Tradwives pobízejí ostatní ženy k tomu, aby rodily co nejvíce dětí. V tomto poslání možná spatřujete prvky neonacismu?

Muži dělají z těchto žen nerovné partnery a nechtějí, aby žena někde veřejně vystupovala. Žijí v přesvědčení, že si žena nezaslouží ani volební právo. V extrémních případech se podbízí velká hrozba psychického, ekonomického a sexuálního týrání ženy ze strany jejího partnera.

České tradiční manželky

Některé české ženy se mohou ztrácet v představě, jak jednoduché a pohodlné je být tradiční manželkou. Realita je ale temnější. Pokud si nenajdete bohatého staršího manžela, který si mladé hospodyňky bude vážit po celý jeho život, můžete za tento styl života tvrdě zaplatit. V úctyhodném věku se může stát, že váš manžel zakotví u jiné, mladší ženy a vy zůstanete na ulici. Nebudete mít žádné finanční prostředky a zázemí. Nikdy jste nepracovala, tudíž nemáte žádnou praxi, žádnou pracovní gramotnost a vlastně ani žádný základ pro získání důstojného důchodu. V horších případech si bez doprovodu manžela neumíte ani vybrat peníze z bankomatu.

Tuto skutečnost si naštěstí mnoho českých žen uvědomuje a zůstává nohama na zemi v roce 2024, nikoliv v roce 1950. Bláznivě se snaží dělat vše, co dovedou a jak nejlépe to umí. Vše dohromady tak, aby byl jejich rodinný, pracovní, vztahový i osobní život v co největší rovnováze. České ženy chtějí být vesměs soběstačné, finančně nezávislé na svém partnerovi a chtějí mít stejná práva jako muži. A to platí i u těch žen, které zůstávají v domácnosti jak krátkodobě, tak natrvalo.