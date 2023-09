Co jednotlivá znamení zvěrokruhu opravdu nesnášejí? S tímhle za nimi rozhodně nechoďte!

Co vás čeká podle hvězd? Podívejte se na video níže – Velký horoskop lásky na rok 2023:

Berani jsou především dost netrpěliví, proto v první řadě nesnášejí čekání. Vadí jim nedochvilnost druhých, dlouhé fronty, když se někdo nedokáže vymáčknout nebo když někdo neumí na rovinu říct, co chce. Jakmile mají výbuchy vzteku, rozhodně jim neříkejte, aby se uklidnili, protože tím je naštvete ještě víc.

Býk (21. 4.–21. 5.) – narušení rutiny

Jestli něco Býci netolerují, pak to, když jim někdo něco slíbí a potom to nedodrží. Jsou také zvyklí na své rituály a denní rutinu. Jakmile jim tohle někdo naruší, jsou hned nevrlí. Další věcí, kterou doslova nesnášejí, je, když je ostatní tlačí někam, kam sami nechtějí, nebo jim říkají, co mají dělat. Dále nesnesou špatné jídlo a laciné věci.