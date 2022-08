Co jíst před cvičením a co po něm, abyste zhubli či si zlepšili kondici?

Každé cvičení, každá fyzická aktivita si pochopitelně vyžaduje energii. Tu naše tělo čerpá jak z uložených zásob, tak přímo z potravy. Zásoby představuje tělesný tuk, dále pak sacharid glykogen, který slouží jako záložní palivo při vyčerpání glukózy z krve. Dalším palivem, do jehož rezerv si tělo umí v případě nejvyšší potřeby sáhnout, jsou bílkoviny ukryté ve svalové hmotě. Na ně dochází řada až po vyčerpání jiných zdrojů. Takovému využití bílkovin se pochopitelně chceme vyhnout, naopak spalování tuků vítáme. Kdy se jednotlivá paliva při cvičení spalují a jak vše podpořit vhodnou stravou?

V našem jídelníčku bývají sacharidy zastoupené nejvíce v obilovinách, dále pak různých sladkostech, ale třeba i v ovoci a dalších potravinách. Sacharidy se podílejí na krytí energetických nároků při fyzické zátěži až z šedesáti procent. Velmi však v tomto záleží na charakteru cvičení! Intenzivní pohyb, kdy se zadýcháváme – potřebujeme maximum kyslíku –, si žádá rychlou dodávku energie v podobě sacharidů. Naopak při lehké až střední fyzické zátěži, kdy cvičíme spíše vytrvalostně, bez zadýchání, si zpravidla vystačíme s tukovými zásobami. „Spalování mimo jiné vyžaduje dostatek kyslíku, a pokud ho nemáme, jde spalování výrazně hůře. Pokud chceme při hubnutí využít pohyb, což je nutností, protože při správném hubnutí je naším cílem zvýšení metabolického obratu, musíme mít dostatek kyslíku,“ vysvětlila v pořadu Českého rozhlasu Hubněte zdravě doktorka Kateřina Cajthamlová. A jak je to s jídlem před a po cvičení?

Co jíst před cvičením?

Je vůbec vhodné před cvičením jíst? Odborníci tvrdí že ano, avšak pochopitelně ne těsně před, ale alespoň hodinu a více před danou sportovní aktivitou – energii prostě potřebujeme. Avšak zcela nevhodná jsou těžká jídla, která by zaměstnala zažívání ještě dlouho po jejich konzumaci. V případě, že se kupříkladu nelze najíst méně než hodinu před ranním cvičením, zvolte raději snadno stravitelná a pro tělo lehce a rychle využitelná jídla s dostatkem sacharidů. Kupříkladu sušené ovoce, banány, müsli tyčinky, smoothie s obilnými vločkami – jednoduše lehká jídla bohatá na sacharidy, ale i vlákninu, která jejich uvolňování do krve rozloží do delšího časového úseku. Tuto energii pak bezezbytku využijete při cvičení.