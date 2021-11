Co jsme nosili, jaké účesy byly in v roce 1989? Zavzpomínejte na fotkách ze sametové revoluce

RADKA: Těšila jsem se

Byla jsem v první třídě, když přišla revoluce. Moc jsem z toho tehdy neměla rozum, ale cítila jsem to napětí ve vzduchu a věděla jsem, že se děje něco zásadního. Poznala jsem to na rodičích, kteří revoluci strašně prožívali a pořád mluvili o tom, že konečně přijdou lepší časy. Sice jsem nevěděla, co to znamená, ale těšila jsem se s nimi!

Marta Kubišová byla jednou z tváří sametové revoluce. Podívejte se na video o jejím životě: