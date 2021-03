Co kdyby šla kila navíc shodit pouhým dýcháním? Long breath diet to slibuje

Většina lidí nemá vůli dlouhodobě bojovat s chutí na jídlo, navíc tělo, které je donuceno k nějakému omezování, se naučí vysílat čím dál silnější signály hladu, kterým je opět mnohem těžší odolávat. Kromě toho jsou jídla u většiny diet buď nudná, protože jakékoliv zábavné a chutné způsoby přípravy jsou zakázány, nebo příliš složitá a zdlouhavá na přípravu. Ale co kdyby vám někdo řekl, že svá kila navíc můžete z těla vydýchat?

Odborníci v posledních letech vědecky potvrzují to, co ženy toužící po štíhlé postavě vědí už dávno – jakákoliv dieta založená na konzumaci vybraných potravin či přísné restrikci příjmu potravy není dlouhodobě udržitelná.

Práce svalů a dechu

Zdá se to absurdní, ale už v roce 2013 s tímto způsobem hubnutí přišel japonský herec Miki Ryosuke. Ten vymyslel speciální kombinaci dýchání a zatínání svalů, kterou nazval long breath diet, tedy dieta dlouhého dechu. Herec tvrdí, že dodržováním jednoduchého principu zhubl za pouhých sedm týdnů 12 kilogramů a ztratil téměř 13 centimetrů kolem pasu. Internet je plný videí, na kterých sám Ryosuke ukazuje, jak správně cvičit a dýchat. Podle něj zabere trénink každý den pouze dvě až pět minut. To stojí za zkoušku! Pojďme na to.