Co mají kočky společného se sexem? Jejich parazit může zlepšit váš milostný život!

Foto: iStock

Napadlo by vás, že váš domácí mazlíček může ovlivnit váš sexuální život? Je to skutečně tak, alespoň v případě, že vlastníte kočku. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, tak právě parazit, kterého od ní můžete chytnout, vám nezpůsobí žádné problémy, jen větší rozkoš!