5 pravidel, jak se vyrovnat s pomluvami okolí

Pokud víte, z jakého zdroje pomluvy o vaší osobě pocházejí, jděte přímo k němu a zeptejte se na rovinu, proč to dělá a jaký s vámi má problém. Přímá konfrontace ho nebo ji s největší pravděpodobností zaskočí natolik, že nebude schopen se vymlouvat. Buď začne být agresivní, nebo naopak vycouvá z boje a zkrotne. Do budoucna však můžete počítat s tím, že od něj budete mít klid.

3. Nevysvětlujte

Je jasné, že pomluvy, které se o vás šíří, pro vás rozhodně nejsou nic příjemného. Pamatujte ale na pravidlo, že potrefená husa nejvíc kejhá, a než začnete vykřikovat do světa svoji pravdu, přibrzděte. Okolí by si totiž mohlo myslet, že na pomluvách něco bude. Jestli se s vámi kvůli pomluvám někdo přestane bavit, běžte a vyříkejte si to s tím člověkem z očí do očí. Ostatním do vašich věcí nic není a vy nemáte povinnost komukoliv cokoliv vysvětlovat.