Jak nahradit vánoční stromeček?

Zadáno pro malíře

Klasický vánoční stromeček mohou o letošních svátích docela dobře nahradit štafle. Důkladně je očistěte a omyjte a pak se můžete pustit do zdobení. Na štafle rozvěste světelné řetězy a doplňte je velkými lampiony, stříbrnými a dřevěnými ozdobami. Namísto klasické špičky na vrcholu stromku se hezky vyjímá nějaká dekorace s vánoční stužkou.

Svět v bílé

Pokud máte v dílně zbytky dřevěných latěk, můžete je využít k výrobě originálního stromečku, který vám bude sloužit několik let. Z materiálu si naměřte a nařežte požadované délky latěk a jednotlivých pater stromku. Pak do jednotlivých dílů vyvrtejte otvory, které budou sloužit k sestavení stromku a zavěšení vánočních ozdob. Všechny díly zbruste brusnou houbičkou, očistěte od prachu, a potom je alespoň dvakrát natřete bílým lakem a nechte důkladně zaschnout. Zatím si připravte bytelný stojan na stromek, postačí vám k tomu třeba obal na květináč nebo kbelík, který naplníte pískem. Díly sešroubujte, dejte do stojanu a už se můžete pustit do zdobení.

Lesní školka

Menší vánoční stromečky si vyrobíte z větviček jehličnanů. Zkuste třeba výhonky jalovce, túje nebo jedle. Základnou dekorace bude větší plechovka, do které nalijete sádru rozmíchanou s vodou, a do ní zapíchnete lehce ohnutý pevný drát. Až sádra ztuhne, můžete se pustit do dekorování. Z větviček vytvoříte stromek a omotáte ho dokola zeleným floristickým drátkem. Nakonec zakryjete sádru kouskem mechu.

Z podzimní zahrádky

Pokud jste ještě před příchodem zimy stihli prořezat stromy na zahradě, vyberte si rovné pevné větvičky, nastříhejte je na kousky a svažte pevně lýkem nebo provázkem do tvaru vánočního stromečku. Základnou se může stát třeba ozdobná plechová dóza od čaje nebo sušenek, kterou vyplníte pískem. A pokud nemáte doma zásobu vánočních ozdob, nevadí. Vyrobte si je z papíru, nebo přilepte na dřevěné kolíčky malé dekorace, použít můžete třeba zbytky staré bižuterie.

Stromečky k jídlu

Základem vánočního stromečku je piškotový korpus promazaný krémem a pikantní marmeládou a sestavený do tvaru kužele. Zdobí ho máslový krém a malá cukrátka. Milovníkům slaných pochutin udělá radost vánoční stromeček sestavený z ozdobně nakrájených kousků sýrů, oliv a cherry rajčátek. Základem je kužel s polystyrenu obalený potravinářskou fólií. Větvičky jsou ze stonků čerstvého rozmarýnu.

Croquembouche je pyramida sestavená z malých profiterolek z odpalovaného těsta, naplněných karamelovým krémem. Základem pyramidy je kužel z pevného papíru nebo polystyrenu zabalený do alobalu. Profiterolky jsou k sobě přilepeny karamelem, který také v tenkých nitkách celou pyramidu obtáčí.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/24"

Text: Olga Třešlová