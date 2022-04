Co nám chybí v jídelníčku? Nedostatek vlákniny vyřeší Good Lunch od Bonduelle

Jestli máte tušení, že je to dostatek komplexních sacharidů, vlákniny a někdy i bílkovin, máte pravdu. Proto většina odborníků na výživu doporučuje celozrnné výrobky a luštěniny – jak je do svého denního menu přidat tak, aby bylo stále chutné a příprava nezabrala více času?

Odbornice na stravování a kvalitu potravin Karolína Fourová zmiňuje, že jedním z nešvarů, kterého se Češi ve své výživě dlouhodobě dopouštějí, je právě nedostatek vlákniny. „V jídelníčku dospělého člověka by měla představovat 30 g, většina lidí ovšem nedosahuje ani poloviny tohoto doporučeného denního množství. Problém je především v nedostatečné konzumaci celozrnných výrobků a luštěnin, ale také zeleniny nebo ovoce.“

Na kvalitě naší stravy se často podepisuje také nedostatek času. „Kvůli vytíženosti si lidé málokdy stihnou připravit do práce jídlo do krabičky a sklouznou pak k nepříliš vhodnému obědu z nejbližší restaurace, případně celý den hladovějí a večer doma snědí, co jim přijde pod ruku, ale už příliš nemyslí na složení jídla,“ dodává.

S ČÍM POMÁHÁ VLÁKNINA

Vlákniny máme více druhů – rozpustnou, polorozpustnou i nerozpustnou. Každá má trochu jinou funkci, ale potřebujeme je všechny. Přispívají k normálnímu fungování střev, pomáhají udržovat správnou hladinu krevního cukru a cholesterolu a vyživují přátelské střevní bakterie. Kromě toho vláknina ovlivňuje rychlost vstřebávání živin a prodlužuje pocit sytosti, proto se doporučuje jako velký pomocník při redukční dietě.

ROSTLINNÉ BÍLKOVINY

V jídelníčku dospělých by měly být rostlinné a živočišné bílkoviny zastoupeny v poměru zhruba 1 : 1. Lidé, kteří nejsou vegetariáni nebo vegani, ale pravděpodobně těch živočišných přijímají mnohem víc. Novým trendem se proto stává částečně bezmasá strava, tzv. flexitariánství, kdy jídelníček sice maso povoluje, ale je složen převážně z rostlinné stravy. S „odlehčením“ od živočišných produktů mohou pomoct právě různé druhy obilovin a luštěnin, které jsou zdrojem rostlinných bílkovin.

NEBOJTE SE NADÝMÁNÍ

Množství látek, které způsobují nadýmání, můžete výrazně snížit namáčením nebo mixováním. Budete-li luštěniny do jídelníčku zařazovat pravidelně a klidně v menším množství, střeva si časem na větší množství vlákniny zvyknou a přizpůsobí se tomu i bakteriální osídlení. Na trhu je naštěstí i řada výrobků předvařených, anebo si můžete vybrat druhy luštěnin, které dlouhé namáčení předem nevyžadují, jako je červená čočka, černá čočka beluga nebo hnědá horská čočka. Výhodou jsou také luštěniny konzervované, které lze ihned konzumovat.

Ideální řešení, když nestíháte myslet na vyváženou stravu? Good Lunch

Novinka Good Lunch od Bonduelle je nejen skvělý způsob, jak v jídelníčku doplnit vlákninu, ale také jak si poradit s nedostatkem času, a přitom se v jídle neodbývat. Jde o hotové a dochucené jídlo s vyváženou směsí luštěnin, obilovin a zeleniny, které je k dostání ve třech různých variantách.