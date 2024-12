Jak popřát hezké Vánoce 2024

Štěstí a lásku, radost a něhu ať Tobě přinese vánoční sen. Přání mé najdeš ve vločce sněhu, zachyť ji na ruce v ten šťastný den.

Ježíšek se u nás stavil, Štědrý večer předem slavil, dal nám všechny dárečky za skleničky vodečky. Pak propil i sáně, zbyly mu jen prázdné dlaně, pro Vás nechal přání: Nadělte si sami!

Hvězdy na nebi vánočním ať září svitem svátečním. Lásku, štěstí, zdraví nesou vám, ten den nemá být nikdo sám.

Otevřeme i náš dům zase českým Vánocům. Santovi tu nevěří ani klika od dveří. Ladu, Rybu, pohádky nekupujem na splátky. A tak přejem v roce příštím hodně lásky všem svým blízkým.

Ahoj, tady Ježíšek. Celý rok Tě pozoruji, a tak dobře vím, že nekradeš, nepodvádíš, nelžeš a netuneluješ. Tak už mě neštvi a konečně se to nauč. Já Ti pořád dárky nosit nebudu. Hezké Vánoce!

Sníh se kolem třpytí, mlčí kraj i les, hvězdy tiše svítí v dáli u nebes. Závějí jde ztěžka s dárky Ježíšek. I Vám k tomu svátku nechá na památku zlatý oříšek. Krásné Vánoce!

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce přejí…

Hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu a přátele, co nikdy nezradí. K bohatství krůček, ke štěstí krok, nádherné Vánoce a nový rok!

Hezké svátky vánoční, bílou cestu k půlnoční. Do nového roku chci Vám přát štěstí, zdraví napořád.

Ježíšek pomalu zapřahá sáně, za okny vidět je paprsku svit. Zavři teď oči a nastav své dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť. Šťastné a veselé Vánoce.

Ucpěte komíny, nepusťte Santu, použijte cement anebo maltu. Otevři okno, nasaď si kulíšek, dárky vám přinese jedině Ježíšek.

Děcka, pozorte! Tyto Vánoce, toto balení, ideální na dnešek. S dárkama pak možete machrovat před Ježíškem až do rána. A cukroví – ideální na takové to domácí žvýkání. Však víme…

Letí Ježíšek s nadílkou, vrtí při tom prdýlkou. Letí, letí přímo k Vám, žízeň prý má jako trám. Pokud čekáš nadílku, nech za oknem lahvinku. Krásné Vánoce.

Nezapomeňte, že se Ježíšek narodil v chlévě. A tak se vykašlete na vánoční úklid. Prostě, zkrátka a dobře, aby se Ježíšek u vás cítil jako doma!!!

Vzhledem ke světové krizi, kvůli které se dostala do krize i moje peněženka, jsem se zmohl akorát na přání formou SMS. Na to ještě mám. P.S. Veselé Vánoce!

Štědrý večer už se blíží a mě stesk u srdíčka tíží. Jen jeden dárek pod stromečkem bych si přála, tím by se mi splnil můj nejkrásnější sen. Ježíškovi jsem už dopis psala, že jen Tebe bych si přála.

Rodiče, babičky, dědečci – pozor na vánoční sazby trestního zákona!

Slibovat, že přijde Ježíšek – šíření poplašné zprávy (2 roky natvrdo). Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic – vydírání (6 měsíců až 4 roky). Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese… – podplácení (sazba až 2 roky). Lití olova – činnost, která může způsobit újmu na zdraví (odnětí svobody až na 1 rok). Otevření dopisu pro Ježíška – porušení listovního tajemství (až 2 roky). Když vydržíš až do večera nepapat, uvidíš zlaté prasátko – zanedbání povinné péče (sociálka na krku).

Co to cinká, co to voní, kouzlo Vánoc jako vloni. Salát, řízky, vínečko, ať přibereš kilečko. Krásné Vánoce přeje…

Nezapomeň: Upéct dárky, zapálit stromeček, zabalit kapra a zabít vánočku! Ježíšek má po flámu! Tak chvíli strpení, však on se objeví.

