Co nevíte o seriálu Vlak dětství a naděje: Skončil v trezoru a Růžičková málem netočila

Straníkům seriál vadil

Po letech natáčení režisér Karel Kachyňa řekl herci Stanislavovi Zindulkovi, který ztvárnil jednu z hlavních rolí: „Je to krásné a ty seš v tom výbornej, ale bohužel to neuvidíš, protože to zakázali.“ Přestože šlo o protiválečný seriál zasazený do let 1937–1945, skončil uzamčený v trezoru. A na vině byla prý hlavně postava Josefa Pumplměho (Stanislav Zindulka), bývalý legionář a masarykovec. Děj navíc nijak nezdůrazňoval komunistický odboj a výhrady straníků mohly být i k zobrazení osvobození Brna. Režisér však trval na své verzi a odmítal cokoliv upravit. Souhra těchto věcí pravděpodobně zavinila, že se seriál dostal na obrazovky Československé televize až na jaře 1989, a to ještě v podvečerním čase.

