Nejlepší recepty na piknik. Co si na piknik vzít a co nesmí chybět v piknikovém koši

Kuřecí prsa osolte, opepřete a opečte na pánvi s trochou olivového oleje. Poté je nakrájejte na tenké plátky. Avokádo rozmačkejte vidličkou a pokapejte citronovou šťávou, aby nezhnědlo. Na plátek chleba položte list salátu, několik plátků kuřecího masa, kolečka červené cibule a avokádo. Přiklopte druhým plátkem chleba. Sendviče zabalte do potravinářské fólie nebo pergamenového papíru.

Nápoje – voda, domácí limonády, víno (pokud to situace dovoluje).

Quinou uvařte podle návodu na obalu a nechte vychladnout. Zeleninu nakrájejte na malé kousky. V míse smíchejte vychladlou quinou, cizrnu, zeleninu a nasekanou petrželku. Zalijte olivovým olejem a citronovou šťávou, osolte a opepřete podle chuti. Salát dobře promíchejte a uložte do uzavíratelné nádoby.

Předehřejte troubu na 180 °C. Listové těsto vyválejte a vykrájejte kruhové tvary o průměru asi 10 cm, těmi vyložte formičky na muffiny. Šunku nakrájejte na malé kousky a rozdělte do formiček. V míse smíchejte vejce, smetanu, sůl, pepř a špetku muškátového oříšku. Směs nalijte do formiček a posypte sýrem. Pečte v troubě asi 25–30 minut, dokud nejsou quiche zlatavé a upečené.

Jahodové tartaletky

Počet porcí: 6 tartaletek Doba přípravy: 1 hodina

Budete potřebovat:

200 g hladké mouky

100 g másla

50 g cukru

1 vejce

250 g čerstvých jahod

200 ml smetany ke šlehání

2 lžíce cukru moučka

1 vanilkový lusk

Mouku, máslo, cukr a vejce zpracujte na hladké těsto. Těsto zabalte do fólie a nechte 30 minut odpočinout v ledničce. Předehřejte troubu na 180 °C. Těsto vyválejte a vykrájete kruhové tvary, které vložte do formiček na tartaletky. Těsto propíchejte vidličkou. Pečte asi 15 minut do zlatova a nechte vychladnout. Smetanu vyšlehejte s cukrem a vanilkovými semínky na tuhou šlehačku. Vychladlé tartaletky naplňte šlehačkou a ozdobte nakrájenými jahodami.