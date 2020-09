Podzim zaklepal na dveře dřív, než jsme všichni čekali, a tak je nejvyšší čas zamyslet se nad podzimním šatníkem. Chcete-li držet krok s letošními trendy, neměly by vám chybět boty mary janes, kožená a pouzdrová sukně a čtyři barvy letošního podzimu.

Podzimní sukně

Že sukně nejsou pouze jarním a letním kouskem outfitu, který na podzim odložíte hluboko do skříně, to už jistě víte. Na scéně letos stále zůstávají plisované minisukně, nezůstávejte ale jen u nich. Hitem letošního podzimu jsou totiž i kožené nebo koženkové sukně, a to nejen černé, ale například i hnědé, lahvově zelené či vínové. Dalším oblíbeným kouskem budou sukně pouzdrové, které působí velmi elegantně. Nechcete-li si kupovat dva nové kousky, spojte je v jeden – pořiďte si koženou sukni pouzdrového střihu.

Boty mary janes

Jsou roztomilé a zároveň pohodlné a letos na podzim budou velmi oblíbené. Boty typu mary janes bývají na silnějším podpatku s přezkou přes nárt, pokud ale podpatkům neholdujete, klidně si v tomto stylu vyberte balerínky. Nosí se kožené i semišové a přezka může být buď ze stejného materiálu, nebo například řetězová či perlová.

Barvy podzimu

Letos se v podzimní barevné škále bude objevovat mimo jiné béžová. Ta se skvěle vyjímá například na trenčkotech či snových halenkách. V kontrastu s ní půjde zářivá červená, pokud ale na ni nemáte odvahu, zvolte klidně tlumenější odstín. Skvěle vypadají červená saka nebo pouzdrové sukně. Stejně výrazná pak bude podzimní žlutá, jež se hodí třeba na kardigany nebo slabší kabáty, do oka nám ale padl i žlutý křivák. Námořnická modř je také hitem podzimní sezóny, ať už na košilích, tričkách nebo sukních.