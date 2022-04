Co nosit po čtyřicítce: Tipy, jak si poskládat šatník, aby dlouho vydržel

Možná se ještě vejdete do sukýnky, kterou jste nosila v pětadvaceti. Padne vám dvacet let starý svetřík, který pořád vypadá jako nový. Ne všechny staré kousky nám ale po čtyřicítce lichotí, ne všechny je naopak třeba dát pryč. Jak si poskládat šatník, aby vám to slušelo a zároveň jste ho nemusela každý rok obměnit? O tom jsme si povídali se stylistkou Irenou Vokrojovou.

Když je ženě přes čtyřicet, jaké kousky se vyplatí pořídit si?

Rozhodně se vyplatí investovat do kvalitních základních kousků nadčasového šatníku, které vám budou sloužit několik sezón bez vlivu na módní trendy. Mezi takové patří kožená bunda (opravdu kožená, ne koženková), zimní vlněný kabát (vlna, ne polyester), přechodový trenčkot, dobře padnoucí džíny, malé černé šaty, vlněné svetry (merino, kašmír, alpaka a další přírodní materiály), kožená kabelka a hlavně pohodlné kožené boty. Takový základ můžete dobře kombinovat s levnějšími spodními vrstvami v podobě triček, halenek, košil nebo sezonních šatů, kalhot a sukní.

Tip na video: Jarní trenčkoty, které sluší plnoštíhlým ženám:

Jak sebrat odvahu vyřadit kousky, které máme 20 let a dělají z nás holčičku. Nebo jak poznat, zda nám ještě sluší?

S věkem se mění nejen naše postava, ale i my samotné. Z období, kdy jsme hledaly životního partnera a naše outfity tomu i odpovídaly, se z nás staly matky a sebevědomé ženy s úspěšnými kariérami. Proto je důležité v šatníku nenechávat nic, co vám velikostně nebo střihově nesedí. Ačkoli můžete mít váhu stejnou, postava se s věkem mění. Dále určitě nenechávat nic, kde kvalita není v pořádku. Ačkoli nejsou zatržená vlákna na blůze pod sakem vidět, vy to víte a celý den si raději sako nesundáte. Nošením takových věcí škodíte samy sobě na duši. Za sebe doporučuji 2x do roka pravidelně šatník probrat. Pokud na to nemáte odvahu, určitě se vyplatí pozvat si stylistu, který vám pomůže. Šatník by měl vždy sloužit vám, ne vy jemu.

Já osobně řeším, že bych si ráda koupila pár kvalitních kousků, které vydrží dlouho, ale mám zkušenost, že i dražší věci dneska nevydrží. Přitom mám pár levných svetříků z přelomu tisíciletí. Nenosím je denně a pořád drží tvar, nemají dírky, nežmolkují se. Jak nebo kde tedy vybírat?

Při výběru kvalitních a nadčasových kousků se zaměřte především na materiál. Zjednodušeně přírodní materiál je téměř vždy lepší než umělý. Je velkou mýlkou, že čím dražší věc si pořídíte, tím automaticky déle vydrží. Kvalitnější materiály si žádají pozornost. Často je nutné takové kousky prát ručně a na sušičku zapomeňte. Ale ten pocit, když takovou věc navíc ještě třeba vyrobenou lokálně v Čechách nosíte, je k nezaplacení. Ale nemusíte se obávat ani fast fashion značek (řetězců). Jen je třeba víc vybírat.

S udržitelnou módou je spojena nadčasovost – ale když chceme být trendy, do čeho v šatníku investovat z aktuálních trendů, které za chvíli budou out? Jak spojit nadčasovost s tím, že nechci být konzervativní?

Nadčasovost neznamená být konzervativní. Častá chyba bývá, že si ženy kupují impulzivně trendy kousky, které nejsou variabilní, a nosí je pouze s dalším jedním kouskem. Tím šatník narůstá do gigantických rozměrů a ony pak nemají co na sebe. Kouzlo funkčního nadčasového šatníku je v dobrém základu, který je třeba udržovat a hlavně pochopit, jak ho správně kombinovat. Můžete díky tomu docílit mnoha variant outfitů. Trendy je dobré vždy opatrně rozmyslet a zařazovat je v menší míře a raději do nich přehnaně neinvestovat. Tak, jak rychle přišly, stejně rychle odejdou.

Co naopak koupit v sekáči?

Velkou renesanci zažívají vintage obchody. Záměrně je nenazývám sekáči. Tady nenajdete laciné nekvalitní kousky na váhu. Naopak zde často narazíte na opravdové skvosty velkých módních domů za zlomek ceny. Já jsem jejich velkým milovníkem. Vždy zde objevím něco jedinečného, co nikdo jiný nemá. Je důležité ale vědět, že nákupy nelze plánovat. Nabídka se neustále mění. Doporučila bych zaměřit se právě na zmiňovaný základ šatníku v podobě kvalitních kabelek a kabátů a podobně.

Mně je 47 a vnímám, že když mám pár kilo navíc než dřív, hraje roli kvalitní materiál a střih, které dotvoří postavu. Zatímco mladá holka si na sebe může vzít cokoliv. Co v tomto poradit?

Určitě máte částečně pravdu v tom, že s větší konfekční velikostí nabídka klesá. Je to částečně dáno tím, že na našem trhu je hodně italských značek, které se slovanskými velikostmi nepočítají. Ale to neznamená, že by se nedalo vybrat. Jen je nutné znát vlastní typ postavy a správné střihy pro ni. Pak už jen vědět, která značka pro takovou postavu primárně své oblečení vyrábí. Ženám s kypřejšími tvary bych vřele doporučila obchody jako Marks and Spencer, Lindex nebo C and A. Naopak mladý dívkám, které prahnou po trendy kouscích v menších velikostech, Zaru, Mango nebo H&M. A pokud si nevíte rady a často zbytečně vyhazujete peníze za oblečení, které nenosíte, poradím stejně jako u šatníku. Občas se v životě vyplatí vložit svou důvěru odborníkovi, stylistovi. Budete překvapené, že přes prvotní investici nakonec ušetříte a nové kousky vám budou skvěle a dlouho sloužit.

Pokud si nevíte se svým šatníkem rady, stylistku Irenu Vokrojovou najdete ZDE.