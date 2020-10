Co nosíte v kabelce? Tyto kosmetické nezbytnosti vám rozhodně nesmí chybět

Rtěnka

Se rtěnkou se dají udělat zázraky. I když jste do práce vyrazila nenalíčená a nečekaně musíte hned z kanceláře jít na nějakou schůzku či společenskou událost. Obyčejná červená rtěnka dokáže zachránit situaci. I když totiž budete mít zbytek obličeje nenalíčený, červená rtěnka je natolik výrazná, že zvládne všechnu parádu sama. A co víc, můžete ji použít i jako zdravíčko na tváře, a to tak, že ji lehkým vklepáním vpravíte do pokožky!

Jak nanést červenou rtěnku? Podívejte se na video: