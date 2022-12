Barevný a netradiční

Proč to nezkusit? To je motto vašeho života. Rádi cestujete, poznáváte nové lidi a zkoušíte nové věci. Co na tom, když zjistíte, že to není ono. Někde o kus dál na vás jistě čeká něco hezkého. Vaši přátelé na vás milují optimistický přístup k životu, jen někdy jim může být líto, že na ně nemáte tolik času, kolik by si oni představovali.