Co obnáší pěstounství na přechodnou dobu? Zkušenosti najdete ve videu

Foto: iStock

Celý svět nezměníme, ale stačí pomoci jednomu člověku, aby byl lepším místem k životu. Třeba jednomu z těch nejmenších, miminku, které by skončilo v kojeneckém ústavu. Pěstouni na přechodnou dobu vybavují děti do života láskou a dávají jim domov, než se mohou vrátit do své původní rodiny nebo než najdou nové rodiče. Podívejte se na video v úvodu článku na zkušenosti přechodných pěstounů.