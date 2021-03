Co obout do měnícího se počasí? Jarní polobotky si oblíbíte k sukni i džínům!

Pomalu nastává čas odložit do botníku zimní boty a nahradit je jarnějším modelem. Co si však obout do proměnlivého nevyzpytatelného jarního počasí, kdy kozačky jsou pasé a na otevřenou obuv je příliš brzy? Dobrou volbou jsou tenisky, ale nehodí se pro každou příležitost. Pokud potřebujete vypadat elegantně, zvolte nestárnoucí klasiku – šněrovací polobotky.