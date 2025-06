Bariéra mezi stehny

Jediné, co opravdu proti tření stehen (intertrigo) a vzniku nepříjemných odřenin zabírá, je dát mezi ně překážku, a to v podobě vhodného oblečení. Poohlédněte se proto po slušivých bermudách, letních plátěných kalhotách, ale i overalech s krátkými i dlouhými nohavicemi. Na sport pak jsou ideální krátké legíny. V takovém outfitu máte zaručeno, že vaše stehna zůstanou ušetřena odřenin a bolesti. Co však dělat, když toužíte obléct si slušivé šaty či sukni?

Bandaletky

Krátké legíny samozřejmě můžete natáhnout i pod sukni nebo šaty, jde však o další vrstvu oblečení, ve které vám bude zbytečné vedro. Řešením tohoto problému jsou takzvané bandaletky. Jde o proužky pružné krajky nebo jiného materiálu, které si jednoduše navléknete na stehna a fungují v podstatě na principu samodržících punčoch. A navíc jsou stejně sexy! Nemusíte je tudíž brát jako nutné zlo, ale naopak jako svůdný doplněk svého outfitu.

Deodorant

Jelikož velkou neplechu způsobuje pocení, pomoct může také antiperspirant nebo deodorant. Stačí si kritická místa potřít, čímž se zabrání vylučování potu, a na nějakou dobu máte vystaráno. Avšak stejně jako s pudrem nejde o dlouhodobější řešení, proto je třeba mít deodorant neustále po ruce a akci průběžně opakovat.

Dětský pudr a olej

Odřeniny, které vznikají otíráním stehen o sebe, jsou vlastně takové opruzeniny, proto na ně zabírá dětský zásyp. Použijte ho ještě předtím, než vám stehna zrudnou bolestivými otlačeninami. Dbejte také na to, aby pudr obsahoval oxid zinečnatý, který vám stehna ochrání. Tento způsob ale nevydrží příliš dlouho a pudr se snadno opráší, proto není na škodu mít ho v kabelce po ruce.

Skvěle funguje také olej, díky němuž po sobě budou stehna lehce klouzat, takže nedojde k odření. Pro ještě větší efekt si zvolte kokosový olej, který má antibakteriální účinky.

Zkuste jedlou sodu

Soda má mírné antibakteriální a protizánětlivé účinky, které pomáhají při podráždění. Díky tomu mohou zůstat vaše nohy v suchu, a to nejen stehna a podkolenní jamky, ale také chodidla. Jak na to? Stačí si dopřát koupel s trochou jedlé sody. V létě sice dáváme v horkých dnech přednost spíše sprše, ale i koupel se dá pojmout chladivě. Přidejte do vody odvar ze tří lžic čerstvé máty a k tomu přisypejte trochu zmíněné sody. Podobný efekt má i zředěný jablečný ocet s vodou, který stahuje póry.

Jak stehna léčit?

Pokud je již zkáza dokonána a máte stehna hodně sedřená, je čas na léčbu. Na tu jsou vhodné antibiotické mastičky. Odřená místa jsou náchylná k tvorbě bakterií, které mohou vyvolat infekci. Mast aplikujte každý den, tím se ochráníte a urychlíte hojení. Jestli vás stehna na místě sedření bolí, dobrým řešením je chladivý gel z aloe vera. Pokud potřebujete druhý den někam jít, záchranou je krém z lékárny k prevenci a ošetření opruzenin u miminek.

