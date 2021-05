Co potřebujete k úspěchu podle vašeho znamení? Tohle vám pomůže!

Mohli byste mít všechno, co by se dalo charakterizovat jako „úspěšný život“, a přesto nejste šťastní. Existují totiž věci, které jsou pro váš život zásadní a které si možná ani neuvědomujete. Jakmile na to ale přijdete, budete nejen šťastní, ale taky úspěšní.

Beran (21. 3. − 20. 4.) Berani potřebují ke štěstí a úspěchu především výzvy. Výzvy jsou jejich přirozenou nutností a baví je překonávat je. Na druhou stranu nemají potřebu o nich kdekomu vykládat. Nemusíte to samozřejmě říkat každému na potkání, ale aspoň přátelé a kolegové rádi uslyší, co právě zdoláváte. Každý chce být úspěšný a nikdy nevíte, kdo z ostatních vám pomůže dostat se na další úroveň.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Musíte se občas dostat ze své komfortní zóny. Vy si totiž v pohodlí libujete, ale tak bohužel úspěšní a šťastní nebudete. Někdy je prostě nutné vystoupit ze zajetých kolejí a zariskovat. Pokud nikdy nebudete dělat věci, kterých se trochu bojíte, nebudete mít šanci růst a budete stagnovat. Pokud jste například už spoustu let na jednom pracovním místě a pořád se nic neděje, je na čase přezkoumat, zda jste opravdu na správném místě, nebo zda není načase pohnout se jinam, případně požádat o nějaký jiný typ pracovní náplně či zvýšení platu. Nebojte se, vy to zvládnete!

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) Musíte být stále stimulovaní, abyste byli spokojení a ve finále i úspěšní. Takže pokud vám něco chybí, je čas přihlásit se na nějaký kurz nebo dálkové studium, kde můžete potkat nové lidi nebo zahájit aktivitu, kterou jste vždy chtěli vyzkoušet. Nikdy není pozdě. Učení je dobré pro váš růst a musíte aktivovat svoji zvědavost. Nemusí to být nic fyzicky náročného, začněte chodit třeba na terapii, která stimuluje váš mozek, a kde se toho hodně naučíte sami o sobě.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Chcete být šťastnější a spokojenější? Musíte změnit svůj vzhled. Ano, vzhled. Je možné, že jste stále naštvaní na něco (nebo někoho) z nedávné minulosti. Je snad lepší způsob, jak se distancovat, než si pořídit úplně nový vzhled? Nechte se ostříhat, nabarvěte si vlasy zářivými barvami a nalakujte si nehty barvou, kterou byste si normálně vůbec nekoupili. Zkuste si obléknout něco jiného, než nosíte dosud, a budete překvapeni, jak svěží se budete cítit po proměně.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Lvi, chcete-li být úspěšnější a šťastnější, musíte podniknout něco kreativního, co vám pomůže, abyste se dostali zpět do centra pozornosti. Bez reflektorů a pozornosti se vám nežije dobře a vy to víte. Milujete, když jste středem zájmu a je pro vás typické, že doslova rozkvetete, když se všechny zraky soustředí jen na vás. Možná můžete vymyslet nějakou stand-up komedii nebo něco namluvit na youtube nebo napsat show pro jednoho umělce. Vy nepotřebujete celý ansámbl, abyste k sobě přitáhli veškerou pozornost.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Panny, vy máte tendenci být velmi strnulé a málo pružné, takže nejlepší věc, kterou můžete udělat pro svůj úspěch, je uvolnit se a konečně si dovolit udělat nějakou chybu. Svět není o dokonalosti, tak se uvolněte a zkazte něco. Uvidíte, že svět se nezboří a život bude pokračovat dál, a možná ještě líp. Být pořád zodpovědný za všechno, co se kolem vás děje, je pro každého příliš svazující. Někdy stačí popustit uzdu, zbavit se pout, přestat se kontrolovat a doufat, že to dopadne co nejlépe.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Musíte si dát svůj domácí život do pořádku. Harmonie je to, co z vás udělá úspěšné a spokojené bytosti. Pokud víte, že po náročném pracovním dni se můžete vrátit domů jako do svatyně, která je vaším bezpečným přístavem, budete lépe čelit každé výzvě. Pokud je váš domov pohodový a harmonický, budete moci lépe bojovat za věci a projekty, kterým věříte a které se před vás postaví.

Štír (24. 10. − 22. 11.) Štíři se musí rozzářit, chtějí-li být úspěšní. Od přírody jsou tak trochu tajemnými lidmi, kteří neradi ventilují svoje emoce. Zkuste to jednou jinak, berte život s nadhledem a dovolte si vypadat pošetile či bláznivě nebo dětinsky. Pokud dovolíte, aby byl ve vašem životě humor, nic nebude vypadat tak tragicky. Díky humoru bude všechno, co děláte, jednodušší. A ve výsledku jen získáte. Věřte tomu.

Střelec (23. 11. − 21. 12.) Patříte k velkým optimistům, někdy trošku naivním. Musíte si vytvořit realističtější pohled na svět. Neznamená to nutně, že budete pesimisté. Musíte si být ale vědomi některých nebezpečí, abyste se zbytečně nezranili. Je chytré, když dopředu někomu sdělíte, kam jdete, když si domluvíte například schůzku s někým, koho jste poznali na nějaké on-line seznamce. Být realista neznamená být hlupák. Mějte oči otevřené a budete mnohem klidnější a spokojenější.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Nemusíte se vždy ujímat vedení, což vy děláte samozřejmě rádi. Jste workoholik, který totéž vyžaduje od ostatních. Ale je v pořádku, když někdy zpomalíte a nebudete pořád v čele. Někdy je fajn někoho následovat a nechat se vést. Jste přirozený vůdce, ale to může být vyčerpávající, když všichni podvědomě očekávají, že půjdete příkladem. Udělejte si někdy čas a poslechněte si, co říká taky někdo jiný. Může to pro vás být zajímavá životní lekce.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) Musíte více cestovat, pak budete úspěšnější a šťastnější. Vy potřebujete vidět, jak lidé žijí jinde v různých zemích. Teď to sice moc nejde, ale však ono to zase půjde. Můžete zatím sledovat cestopisy, vzdělávací pořady, reportáže nebo číst knihy, abyste se dozvěděli víc. Nejsme ostrov sám pro sebe a pro vás to platí dvojnásob. Poznávání nových kultur vás inspiruje k tomu, že budete dělat něco, co by vás předtím nikdy nenapadlo. A určitě by vás to nenapadlo doma na gauči. Tak roztáhněte křídla a leťte.