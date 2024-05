Co přinese 1. máj v Ulici? Romantiku, zamilované vyznání i šokující novinku!

První máj je nejen svátkem práce. V poslední době je tento den zejména svátkem lásky, který si žádný zamilovaný pár nenechá ujít. Polibek pod rozkvetlou třešní a romantika k němu neodmyslitelně patří nejen v reálném životě, ale i v denním seriálu Ulice na TV Nova. Tvůrci Ulice se tentokrát zaměřili na vztahy Gábiny a Jirky Hermana, Vilmy Nyklové a Vildy Burdy, Lumíra a Kateřiny, Michala a Žofky či Ivy a Vítka. Někdo prožije přímo ukázkovou romantiku, jinde dojde na slzy dojetí, u někoho bude láska pevným bodem v těžkých chvílích…

Drsný policajt, romantik tělem i duší

Drsný major z kriminálky Jirka Herman (Jan Holík) už několikrát předvedl, že pod slupkou tvrďáka se skrývá romantik každým coulem, jenž by své Gábině (Aneta Krejčíková) nejraději snesl modré z nebe. Dokáže to i na Prvního máje, kdy volna o státním svátku využije k tomu, aby Gábině přichystal velké překvapení – romantickou večeři při svíčkách, jejímž zlatým hřebem bude nejen vlastnoručně upečený sladký dezert, ale také slib, že Gábině splní všechna její přání. To ovšem netušil, jaký bič si tím na sebe upletl… Co by do něj nikdo neřekl? Co s Gábinou nakonec podniknou?

Zamilovaná Nyklová neukočíruje svou žárlivost

Lásky čas si chce užít také zamilovaná Vilma Nyklová (Jaroslava Obermaierová) se svým Vildou Burdou (Arnošt Goldflam). Bohužel neukočíruje svoji žárlivost, a tak jí na čarodějnice zbudou jen oči pro pláč. Hned následujícího dne ji však Vilda překvapí nádhernou kyticí a vyznáním lásky, které bude opravdu od srdce. Pozadu nezůstane ani Lumír Nykl (Václav Svoboda), jenž nejprve dostane od Kateřiny (Martina Randová) malou vtipnou lekci, díky které se vrátí o pár let nazpět, když spolu začínali chodit. To se dokonce neobejde ani bez slz dojetí…

Když láska léčí

Iva Klímová (Hana Baroňová) si prochází další náročnou zkouškou kvůli nehodě, kterou způsobila, a jejím následkům. Manžel Vítek (Filip Čapka) jí právě na prvního máje dokáže, jak moc ji miluje, což je pro ni víc než výhra první ceny v loterii. Pravda je, že peníze by se jim zrovna teď opravdu hodily, protože právník kluka, kterého Iva srazila autem, když ji a Báru (Eliška Bašusová) obtěžoval s dalšími dvěma kumpány takovým způsobem, že se pomalu jednalo o napadení, na ni vyrukuje s nehorázným požadavkem ohledně výše odškodnění. Taková nespravedlnost je podle Michala (Karel Klement) prostě do nebe volající. Naštěstí i on má nyní velkou oporu v Žofce (Kateřina Ujfaluši), která ho znovu překvapí návrhem, jaký se prostě neodmítá…