Co prozradí účes o vašem sexuálním životě?

Nedbalý rozcuchaný účes

Nosíte vlasy nedbale sepnuté do sponky a občas vám některá kadeř spadne do očí? Co prozrazuje raz-dva hotový účes o milostném životě? Jeho nositelky si nedělají s ničím moc velkou hlavu, tedy přeneseně. Dlouhý sváděcí scénář je pro takovou ženu zbytečný.

V posteli to ale nemusí znamenat, že půjde o rychlovky. Muži by ale měli počítat s tím, že ženy s tímhle účesem mají rády pěkný, ne příliš komplikovaný sex. S krkolomnými polohami, které trvají celé hodiny, by to na ně zkoušet neměli.