Pět nej filmů, na které se těšíme na začátku roku 2025

Paddington se vrací do Peru, aby navštívil svou milovanou tetu Lucy, která nyní žije v domově pro vysloužilé medvědy. S rodinou Brownových v závěsu je čeká napínavé dobrodružství, když je záhada uvrhne do nečekané cesty amazonským pralesem až na vrcholky peruánských hor .

Už 30. ledna se do českých kin vrátí roztomilý animovaný medvídek. Svou premiéru si odbyl loni ve Velké Británii a na webové stránce Rotten Tomatoes, která shromažďuje hodnocení, si od kritiků zatím vysloužil krásných 93 % ze sta . Recenze napovídají, že ačkoliv nemusí být třetí díl tak úžasný jako ten předchozí, je to stále krásný a srdečný film, který si může užít každý.

Na začátku února do české distribuce dorazí vítěz tří Zlatých glóbů (nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší herec) a držitel deseti nominací na Oscara. Přes občasné smíšené reakce se na Rotten Tomatoes těší 93 % hodnocení ze sta od 249 kritiků a 81 % ze sta od více než tisícovky diváků. S délkou přesahující 200 minut se jedná o snímek pro oddané filmové fanoušky, který působí méně jako moderní film a více jako hollywoodský snímek ze 70. let.

Pokračování 3 / 5

Bridget Jonesová: Láskou šílená

I kdyby čtvrtý film s hrdinkou několika generací žen Bridget Jones nebyl zrovna ten úplně nejlepší, nemůžeme se dočkat báječné Renée Zellweger a Huga Granta v návratu do jejich populárních rolí. Navštívit ho můžeme od 20. února.

Když si na konci filmu Dítě Bridget Jonesové osudem nepěkně smýkaná Bridget konečně padla do náruče s Markem Darcym, zdálo se, že konečně došlo na „a žili šťastně až do smrti“. Bohužel to trvalo strašně krátce, protože Mark pár let nato zahynul na humanitární misi v Sudánu. Dnes je Bridget vdova, sama pečuje o své dvě děti a nemůže se pohnout z místa.