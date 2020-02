Co říká životní číslo o osudu vašeho dítěte? Bude to vůdce, nebo kreativec?

V numerologii všechno určují čísla, tedy i životní cestu všech lidí. Po jaké cestě půjde vaše dítě? Jakou bude mít osobnost, co ho bude zajímat, jak bude vnímat svět? Podívejte se na jeho číslo, může vám to pomoci pochopit, proč se chová určitým způsobem, proč přišlo na svět, jaké výzvy a úkoly ho v životě čekají.

Vybudovat si emocionální meze či hranice toho, co k sobě ještě pustí a co už ne. To je pro vaše dítě naprostý základ. Podporujte svou malou dvojku v tom, že nemusí všem vždy vyhovět. A musí někdy říct také „ne“, když ho daný úkol příliš zatíží. Učte ho, že musí myslet také na sebe. Vaše dítě zároveň potřebuje cítit, že je právoplatným členem nějaké skupiny. Proto mu dovolte mu být součástí sportovního týmu nebo skautské party, kde je mu dobře.

Pochopte své malé dvojky – jsou to chodící emoce, dokud se tedy s city nenaučí pracovat. A to nebude vždy jednoduché. Vaše děti se tzv. namočí do lecjaké emocionálně vypjaté situace , i když ji prožívá někdo jiný a často zcela nevědomky. Dítě může přijít ze školy zcela vyčerpané, protože vláčí ve své duši těžký náklad citů a příběhů svých kamarádů.

Děti s vnitřní životní cestou s číslem 2 jsou stvořeny k tomu, aby rozvíjely svůj smysl pro diplomacii, harmonii, vyváženost a spolupráci. Chtějí pracovat pro větší skupinu a pozitivně působit na vztahy mezi lidmi. Touží dávat, ale také dostávat bezpodmínečnou lásku. To bude ale také jejich největší problém. Dvojky jsou tak emocionální, že někdy to může přerůst až v přecitlivělost.

Protože emoce nejsou jejich silnou stránkou, musejí se učit, jak s nimi zdravě zacházet. Nutně potřebují, aby je nejbližší lidé pozorně vyslechli, bez vynášení soudů a zdrcující kritiky. Malé trojky se chtějí vyjadřovat kreativně. Dopřejte jim to, i kdyby to mělo znamenat, že během roku vyzkoušejí pět různých nepovinných kroužků. Stůjte při nich!

Malé „trojky“ ničí také situace, kdy nedokážou správně vyjádřit své pocity a myšlenky. A to přesto, že jsou to velmi chytří lidé a bleskově přemýšlejí. Díky tomu se jim také daří téměř cokoli, na co sáhnou. Ale pozor, vyžaduje-li úkol dlouhodobé soustředění, mohou mít problém ho dokončit.

Děti nesoucí si životem jako určující číslo tři mají na tomto světě objevovat a rozvíjet svoji citovost a umělecké vyjádření. Mají se naučit komunikovat a žít radostně. Trojkové děti jsou takové hrady radostné kreativity a v plnění jejich snů je téměř nic nezastaví. Podporujte v nich jejich radost a energii z tvoření a nápadů. Ačkoliv tak na první pohled nevypadají, jsou velmi citliví. Co je však určitě dostane do kolen a dokáže je až paralyzovat – to je kritika. Pod palbou negativní kritiky jsou schopné vzdát se svých snů.

Ale pozor! Jako rodič dítěte, které kráčí po životní stezce s číslem 5, máte co dělat s malým náfukou, někdy až frajírkem. Samy si občas vymyslí nějaké omezení, aby pak pocítily, jak chutná svoboda. Jejich hlavní heslo je „Nezavírejte mě do klece!“ Protože potřebují absolutní nezávislost. Na druhou stranu někdy se pětkové děti projeví totální závislostí, protože je absolutní svoboda, po níž zároveň do morku kosti touží, vyděsí až k smrti.

Pětky jsou mezi námi proto, aby rozvíjely a budovaly svůj smysl pro svobodu. A to skrze svoji všestrannost, disciplínu a smysl pro změny. Jsou nebojácné a odvážné, touží po dobrodružství a až radikálním způsobem přijímají všechny nejrůznější lidi, jaké jen ve světě potkají. Pětkové děti tu jsou, aby si užily náš fyzický svět v celé své kráse. Chtějí se zúčastnit všeho, jako by neexistovala žádná omezení. Jsou to divoké děti, tak plné energie, že budete mít co dělat, abyste jejich tempu stačili. Chtějí vyrážet ven, za bujarou veselou zábavou. A žít!

6 – Šestkové dítě – Perfekcionista

Děti zrozené s numerologickým určením čísla 6 dokážou vidět věci z vyšší perspektivy. Jako by viděly celou velkou mozaiku i to, co vyjadřuje, zatímco my ostatní vidíme jen jednotlivé kameny či malé úseky pospojované dohromady. Šestky jsou perfekcionistické, idealistické a navíc si myslí, že ony tady rozhodují a udělají všechno nejlépe samy. Pustit věci ze svých „spárů“ a nechat je tzv. jít dál, to se budou tyto děti učit celý život. A to ať už půjde o pracovní úkoly či cokoli jiného.

Malé šestky přišly na svět, aby rozvíjely svůj smysl pro zodpovědnost, povinnost a všeobecné přijetí. A učí se to nejprve v malém, na svém dobře známém poli – v rodině. Na všech povinnostech okolo jídla a domácích prací. Chtějí směřovat ke krásnu a spravedlnosti. Často jsou tyto děti velmi zodpovědné už v nízkém věku. Bývají velmi kreativní a nadané, především hudebně. Největší frustraci jim přináší fakt, že ostatní lidé nedělají to, co si „šestky“ myslí, že by se dělat mělo. Jsou to přeci ony samy, kdo dokáže vidět věci v širších souvislostech.

Rada: Pořád jim neraďte a naučte je, že dělat chyby je normální

Zapomeňte na věty: „Už třikrát jsem ti řekla, že si máš uklidit špinavé oblečení. Měl bys to už konečně udělat!“ Na malé šestky tyto věty nefungují, ony to vědí, že mají uklízet. Zkuste je pochválit za to, co už udělaly, a jemně upozorněte na zbylé povinnosti: „Vidím, že už jsi uklidil část špinavého prádla. Až to dokončíš, tak ti budu moct dát vyprat tvoje oblíbené tričko na zítra do školy.“

A naučte také své dítě, že všichni dělají chyby, je to součást života a učíme se na nich, jak dělat věci jinak a lépe. Ulevíte jim od jejich proklatého perfekcionismu. Už tak je dost trápí fakt, že věci ve světě nejsou tak, jak by si ony samy přály.