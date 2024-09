Co sbírat s přicházejícím podzimem? Bobule nabité vitaminy

Sběr léčivek s odcházejícím létem rozhodně nekončí. I teď si můžete udělat svou zásobárnu zdraví, která vám přijde v zimě vhod. Co natrhat do košíku? Poradí vám bylinkářka Markéta Svobodová.

Většina bylinek už je sice odkvetlých, zato se dostávají do popředí plody, které jsou doslova nabité vitaminy a dalšími cennými látkami. Těmi byste se právě teď měli nadopovat, aby vaše imunita dokázala odolávat virózám. A co nespotřebujete hned, tak určitě zpracujte do léčivých dobrot, které vám vydrží celou zimu.

Rakytník

Obsahuje hlavně vitamin C, provitamin A, vitaminy skupiny B, D, F, K a P – rutin, kyseliny, pektiny, třísloviny, draslík, železo. Zkrátka je nabitý mnoha vitaminy, které jsou důležité pro imunitu.

Aronie

Také obsahuje hodně vitaminů, vitamin P – rutin a vitamin C, tato kombinace je výborná na cévy. Dále vitaminy B, E, provitamin A a jod, potřebný pro štítnou žlázu.

Jeřáb ptačí

Jeho plody mají účinky protirevmatické, vyplavují močový písek a pomáhají při ledvinových nemocech. Podporují trávení a vylučování žluči. Sušené červené jeřabiny zase působí proti průjmům.

Bezinky

Plody mají protizánětlivé účinky, pomáhají při neuralgických bolestech, mají mírně projímavý účinek a snižují krevní tlak. Z plodů připravujeme šťávy či džemy.

Pozor, bezinky se nesmějí konzumovat čerstvé!

Dřín

Významně posiluje imunitu a v japonské kultuře je označován za „prodlužovač života“.

Šípek

Má blahodárný vliv na močové cesty, snižuje množství cholesterolu v krvi, používá se jako podpůrný prostředek při léčbě aterosklerózy, ledvinových a žlučových kamenů, při blokování tekutin v těle a hlavně zvyšuje odolnost organismu, je významným zdrojem vitaminu C.

Náš tip: Nasbírejte si kořeny Později na podzim (od října) se ryjí kořeny léčivých rostlin, jako třeba pampelišky, lopuchu, pýru či echinacey, která také podporuje imunitní systém.

Hloh

Harmonizuje hlavně oblast srdce, posiluje ho, a cévní systém, je antisklerotický.

Trnky

Posilují imunitu, látkovou výměnu, jsou antioxidant, snižují tlak, upravují trávení, čistí krev (trnkové víno, likér).

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 9/2022"