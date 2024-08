Letní nástrahy při koupání: Zánět zvukovodu, močových cest nebo spojivek je jen špička ledovce

Snažte se po každém koupání uši pořádně vysušit. Vodu nechejte z ucha vytéct, stačí si lehnout na chvíli na každý bok. K vysušení použijte gázu namísto vatové tyčinky, která by mohla nečistoty zanést hlouběji do ucha. Dobrým řešením jsou speciální špunty do uší, které nepropustí ani kapku vody.